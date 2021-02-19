Перепутали при пробитии чека нал и безнал. Нужен ли чек коррекции?

Нужно ли пробивать чек коррекции, если была такая путаница — в одном случае пробили прием наличных как безналичный расчет, в другом — наоборот? Или лучше возврат сделать и пробить чек заново?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пробили чек как наличные, а на самом деле безналичные и наоборот. После того, как пробили чек коррекции, в течение 3-х дней надо написать объяснение в налоговую, чтобы избежать административного штрафа? И что писать там? Кто писал, подскажите, пожалуйста!».

В комментариях пишут:

«Пишите причину коррекции. Номер кассы, реквизиты первичного и чека коррекции. Даты чеков. Так, чтобы стороннему пользователю было понятно что и когда исправляли».

А кто-то пишет, что чек коррекции в данном случае не пробивается.

«При пересорте нал/безнал коррекцию не бьют. Делаете „возврат“ и бьете заново правильный чек, к отчёту прикладываете служебку-объяснительную. А коррекцию бьете только когда напрочь забыли пробить чек на продажу, а деньги принять не забыли».

Автор спрашивает, «а в таком случае в налоговую надо писать?». На это отвечают:

«Нет, не надо. В налоговую пишем , когда мы забыли зафиксировать факт продажи и фиксируем на момент обнаружения ошибки. Вы же момент продажи совершили, просто у вас пересорт нал/безнал. Поэтому делаете „возврат“ неправильного чека и пробивание правильный».

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