Как платить транспортный налог, если налоговики ничего не прислали?

У бухгалтеров небольшая паника по поводу транспортного налога. Им ничего не присылает ИФНС, и люди, как рыбки в чистом аквариуме, — не знают, что делать.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Кому-нибудь ИФНС прислала сумму транспортного налога? Что-то мне подсказывает, что буду платить, не дождавшись».

В комментариях пишут:

«Я забыла про транспорт! Увидела тему, поседела немного, в голове неоном про 1 февраля. Потом отседела обратно наполовину, все тот же неон — декларацию же отменили! И прочитала, что срок до 1 марта. Лежу дальше».

Кто-то в ответ пишет, что теперь главное про 1 марта не забыть.

А кто-то пишет:

«А я вот не очень поняла. Мне не прислали. Где-то прочитала, что если налоговая не прислала, значит организация должна отправить в налоговую сообщения об объектах. И сделать организация должна это до 31 декабря. То есть я уже опоздала. И штрафы там какие-то ввели. Не очень понятна суть отмены декларации».

На это отвечают, что налоговая и не пришлет:

«Она и не пришлет до 1 марта. Вы сначала платите, а потом она пришлет вам что насчитала для сверки».

В общем, все будет вот так:

«А никто вам ничего и не пришлет. До 1 марта оплатите по своим расчетам. А налоговая пришлет расчет „в течение десяти дней после составления налоговым органом сообщения об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком-организацией за истекший налоговый период, но не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный налоговый период“. Т.е. не позднее 1 сентября 2021».

Кстати, а все ли московские бухгалтеры знают, что теперь надо платить авансовые платежи по транспортному налогу?