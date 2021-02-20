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Как уволить пенсионера одним днем за пьянство на работе?

Пенсионер, работающий вахтером, периодически пьет на работе. Руководство это достало, хотят уволить за один день. Такое возможно?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Как можно уволить алкаша-пенсионера за один день? Пьет он не постоянно, конечно. Но, все, начальник устал терпеть».

В комментариях пишут, что это целый комплекс мероприятий, за один день точно не удастся.

«За 1 день? Не, не реально. Тут надо целый комплекс мероприятий провернуть (если увольнение по причине опьянения). Может, по другим статьям?».

Автор отвечает, что других статей нет:

«А нет других, он работает вахтером и напивается каждую смену».

На это отвечают, что тогда придется повозиться.

«Ну тогда придётся напрячься. Акт, докладная, комиссия, ознакомить с актом алкаша под расписку, возможно, направить его на мед. освидетельствование (он вправе отказаться). Отстраняете на это время его от работы, приказ соответственно, запросить объяснения в письменном виде (2 дня на представление). И вот после этих расшаркиваний вы вправе его уволить за пьянку. Если не соблюсти вот это всё, то в случае судебного разбирательства он может быть легко восстановлен».

Предлагают медосвидетельствование вызвать:

«А вызвать медосвидетельствование нельзя? Ну, например, к началу смены? Он приходит уже датый? Он что охраняет? Вдруг пожар, а эта рожа невменяемая?».

Автор отвечает, что он просто на воротах сидит:

«Да на воротах сидит просто. Там вообще 2 человека, 1 квасит».

А вот по существу комментарий:

«В пьяном виде — официально приказом отстраняется от работы. И так раза три. Ходит с топором — вызовите два раза полицию. Копии протоколов в личное дело. Ещё пару актов о присутствии на работе в состоянии опьянения. Ещё можно зафиксировать отсутсвие/оставление рабочего места. На всё про всё уйдёт две недели. И увольняйте. Но выплатить отпускные придётся, если не гулял».

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