Как заставить сотрудника вносить документы в базу 1С по логике, упрощающей их дальнейший поиск?

Юрист вносит документы в 1С, называя их без какой-либо логики. Как заставить его делать это правильно? Локальный акт? И почему вообще юрист это делает?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Столкнулась с большой проблемой. Юрист заносит сканкопию спецификации в 1С. И называет её „с потолка“. При оприходовании счёт-фактуры бухгалтер долго ищет эту сканкопию так как её имя — „с потолка“. Уважаемые коллеги, может кто подскажет порядок именования скан копии спецификации для прикрепления 1С. Очень нужно».

В комментариях не поняли, чего вообще хочет автор поста.

«Так надо понимать, что вам надо».

Автор пишет, в чем ее «боль»:

«Надо быстро искать. А юрист нумерует то так, то сяк. И заставить её что-то изменить трудно. Вот вопрошаю, есть ли документ, который это регулирует».

На это отвечают:

«Положение о документообороте, локальный нормативный документ. Приказом по организации».

Кто-то вообще недоумевает, почему у юриста такие полномочия.

«Стесняюсь спросить, а какого лешего у юриста есть право вносить что-либо как ему вздумается в 1С?».

Еще спрашивает, почему юроист так делает, просто же назвать документ нормально.

«Я не поняла по какой причине юрист так делает. Это же так просто, назвать документ по какой-то логике. Разработайте регламент, как тут советуют, и пусть все ему следуют. Искать нормативную базу я бы вообще не стала, это не того уровня задача, чтобы заморачиваться. Да и нет такой базы».

Советуют по какой логике документы называть:

«Как вариант — название контрагента, дата в формате год-месяц-число, договор».

Вообще, ситуация действительно странная, что этим занимается юрист. У него своей работы что ли нет? Или ее так мало, что ему сбрасывают всю остальную мелкую работу? Из разряда «принеси-подай».