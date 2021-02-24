Налоговики на допросах спрашивают совсем уж узкоспециализированные вещи, понятные бухгалтеру, но не факт, что понятные руководителю компании. Новый способ выявления номиналов и однодневок?
Поделилась на своей странице в Facebook Кира Гин, налоговый юрист, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры».
«Налоговые инспекции продолжают жечь напалмом на допросах. Свежий вопрос из протокола допроса коммерческого директора:
- Чем отличается налоговый и бухгалтерский учет? Как расшифровывается в бухгалтерском учете „Счет 45“? На какой счет относится „уставный капитал“ в бухгалтерском учете?
- А Вы сами ответ на этот вопрос знаете?, — такой вариант ответа предложила Александра Тюрина».
В комментариях предложили еще варианты, что могут спросить налоговики:
«Также требуется без запинок пересказать ст. 54.1. НК РФ и все ПБУ. Любая неточность в пересказе — признак необоснованной налоговой выгоды, причем неважно у кого».
Кто-то о своем случае рассказывает:
«Моего клиента в пн на допросе спросили: „А вы знаете, заключено ли соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Люксембургом?“ пришлось поитересоваться нет ли в налоговой перебоев с КонсультантПлюс и не забанили ли их в Гугле».
Еще высказали предположение, что скоро налоговики начнут ставить двойки и вызывать родителей.
А вот еще случай из жизни:
«О, у нас на допросе директора пытали вопросами „а НДС это какой налог прямой или косвенный? Как формируется источник возмещения НДС в бюджете?“».
А кто-то спрашивает, что на подобные вопросы стоит отвечать:
«А если серьёзно, то как комментировать подобные оффтопик-вопросы со стороны налоговой, чтобы не обострять ситуацию?».
На это в ответ пишут:
«В соответствии со ст. 90 НК РФ свидетель — физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Вполне серьезно нужно уточнить, какое значение для осуществления налогового контроля имеет ответ на этот странный вопрос».
И еще варианты ответов:
«Если допрашивают генерального директора, ответ простой „Я не главбух“. Или „Я же в тот кабинет зашёл? Это же не собеседование на должность главбуха?“».
Возможно, они действительно сами не знают, и таким образом повышают квалификацию. Но, скорее всего, пытаются поймать номинальное руководство компании. Те немного «прокачались», отвечая на ворпосы о юрадресе, наименовании и основной деятельности компании. А вот таких тонкостей они не знают.
С другой стороны, реальное руководство это тоже вполне может не знать. Из тоже в номиналы записывать?
А вообще, в данном случае коммерческого директора допрашивали. Он-то откуда это все знать должен? Его резоннее по контрагентам допросить, он больше расскажет.
Подписывайтесь на клерковский канал «Бухучет и налоги». Там — все самое важное.