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Налоговики на допросах теперь задают директорам вопросы про бухучет

Налоговики на допросах спрашивают совсем уж узкоспециализированные вещи, понятные бухгалтеру, но не факт, что понятные руководителю компании. Новый способ выявления номиналов и однодневок?

Поделилась на своей странице в Facebook   Кира Гин, налоговый юрист, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры».

«Налоговые инспекции продолжают жечь напалмом на допросах. Свежий вопрос из протокола допроса коммерческого директора:

  • Чем отличается налоговый и бухгалтерский учет? Как расшифровывается в бухгалтерском учете „Счет 45“? На какой счет относится „уставный капитал“ в бухгалтерском учете?
  • А Вы сами ответ на этот вопрос знаете?, — такой вариант ответа предложила Александра Тюрина».

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В комментариях предложили еще варианты, что могут спросить налоговики:

«Также требуется без запинок пересказать ст. 54.1. НК РФ и все ПБУ. Любая неточность в пересказе — признак необоснованной налоговой выгоды, причем неважно у кого».

Кто-то о своем случае рассказывает:

«Моего клиента в пн на допросе спросили: „А вы знаете, заключено ли соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Люксембургом?“ пришлось поитересоваться нет ли в налоговой перебоев с КонсультантПлюс и не забанили ли их в Гугле».

Еще высказали предположение, что скоро налоговики начнут ставить двойки и вызывать родителей.

А вот еще случай из жизни:

«О, у нас на допросе директора пытали вопросами „а НДС это какой налог прямой или косвенный? Как формируется источник возмещения НДС в бюджете?“».

А кто-то спрашивает, что на подобные вопросы стоит отвечать:

«А если серьёзно, то как комментировать подобные оффтопик-вопросы со стороны налоговой, чтобы не обострять ситуацию?».

На это в ответ пишут:

«В соответствии со ст. 90 НК РФ свидетель — физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Вполне серьезно нужно уточнить, какое значение для осуществления налогового контроля имеет ответ на этот странный вопрос».

И еще варианты ответов:

«Если допрашивают генерального директора, ответ простой „Я не главбух“. Или „Я же в тот кабинет зашёл? Это же не собеседование на должность главбуха?“».

Возможно, они действительно сами не знают, и таким образом повышают квалификацию. Но, скорее всего, пытаются поймать номинальное руководство компании. Те немного «прокачались», отвечая на ворпосы о юрадресе, наименовании и основной деятельности компании. А вот таких тонкостей они не знают.

С другой стороны, реальное руководство это тоже вполне может не знать. Из тоже в номиналы записывать?

А вообще, в данном случае коммерческого директора допрашивали. Он-то откуда это все знать должен? Его резоннее по контрагентам допросить, он больше расскажет.

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