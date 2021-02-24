В каком случае компании должны сообщать в налоговую о своих транспортных средствах и участках

С 1 января 2021 года организации обязаны информировать налоговые органы о наличии у них транспортных средств и земельных участков, признаваемых объектами налогообложения. Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Однако это касается не всех компаний. В частности, такие сообщений направляются, если организация не получила сообщение налогового органа об исчисленных им суммах транспортного и земельного налогов.

Таким образом, направлять сообщение об объектах налогообложения не требуется, если не истекли предусмотренные пп. 1 - 3 п. 4 ст. 363 НК РФ сроки для направления организации сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов. Например:

на организацию зарегистрировано транспортное средство, в отношении которого налоговым органом направляется сообщение об исчисленной сумме транспортного налога за 2020 год. Оно должно быть передано не позднее шести месяцев со дня истечения установленного законом срока уплаты этого налога (не позднее 1 марта 2021 года) за соответствующий период, то есть до 2 сентября 2021 года. В этом случае сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, не требуется направлять ранее 1 сентября 2021 года;

ликвидируемой организации принадлежит налогооблагаемый земельный участок. Согласно пп. 3 п. 4 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ не позднее месяца со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ о том, что эта компания находится в процессе ликвидации, ей должно быть направлено сообщение об исчисленной сумме земельного налога. При этом сообщение о наличии у налогоплательщика-организации земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, не требуется направлять ранее истечения месяца со дня внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений.

Сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, также не представляется, если компания направляла в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному и (или) земельному налогу в отношении соответствующего объекта налогообложения.