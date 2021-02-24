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Сотрудник на прошлом месте работы не выбрал трудовую книжку. Какую ему теперь вести?

Какую трудовую книжку выбрать для нового сотрудника, если он на прошлом месте работы не подавал заявление о выборе способа ее ведения. 

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Трудоустраивается сотрудник. Последняя запись в трудовой сделана октябрем 2020 года. Могу ли я начать вести только элетронную трудовую книжку? На прошлом месте работы сотрудник никакие заявления о выборе ведения ТК не писал».

В комментариях пишут, что если бы он впервые устраивался, то только электронную. А так — ту, которая раньше была.

«Только ВПЕРВЫЕ трудоустраиваемые с 2021 года — исключительно электронная. Если трудовая у него уже есть, то по ней. Если он до этого никакие заявления не писал, то работодатель обязан вести бумажную».

Этот довод неоднократно подтвердили.

«Принимаете вы его всё равно с бумажной. Здесь без вариантов. Потом можете перевести его на электронную, если заявление напишет».

Вот еще один обстоятельный комментарий.

«С 1 января 2021 года заявление о выборе способа ведения трудовой книжки подается только следующими гражданами:

  • не имевшими возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю заявление о способе ведения трудовой книжки по причине неисполнения трудовых обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском, отстранением от работы и т.д.;
  • лицами, имевшими стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшими в трудовых (служебных) отношениях».
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