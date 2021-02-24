Дожили! Люди боятся, что налоговики их достанут из-за возмещения НДС. Хотя сумма маленькая и все хорошо с документами

Компания заявила НДС к вычету, все хорошо с документами, да и сумма небольшая. Но все равно боятся, что налоговики их достанут требованиями и пояснениями.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Компания, услуги ВЭД, НДС к возмещению 14 тыс руб получился, документы все были, предоставили все-все-все. Вычетов, кроме ВЭД, нету никаких. По ВЭД вычеты не переносятся. Приняли решение с директором сдаваться так, как есть. Выписки со счетов, карточки счетов, счета-фактуры и ты ды. Контракт, акты ВЭД. Суммы небольшие, даже ВБК в банке не завели ещё. Они с нас с живых не слезут, да?

Ну, если серьёзно, если документы все норм, то что? В налоговую готовы приехать, деньги нам эти, конечно, нафиг не упали. Промолчу, сколько мне за это платят, типа, по дружбе маленькая компания с копеечнвми оборотами, все, как всегда».

В комментариях ответили:

«Ну и сдавайте как есть. Мы часто заявляем к возмещению, готовим сканы документов, отсылаем в налоговую и всё. Ну можете в сопроводительном письме написать что вычеты связаны с ВЭД».

Автор на это пишет:

«Мы сдали. Сейчас мне пришло сорок восьмое требование с упоминанием 6 раздела, который вообще про экспорт, блин. И нулевую ставку. Которых у нас нет. Ноль, пишут, больше либо равен нулю, неправильно, пишут. И так уже по каждому кварталу 5 или 6 требование. Директор не понимает, что происходит, все нервничают».

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