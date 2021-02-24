Требования налоговиков как из рога изобилия после убытков и последующей корректировки с прибылью

Стоило показать убытки налоговикам, а потом пересдать декларацию с прибылью, то посыпались требования как из рога изобилия. Хотят всего и сразу.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Декларация по УСН (15%) за 2019 год сдана вовремя, с убытками. В сентябре 2020 прислали требование о пояснении убытков (как водится), с огромным списком документов. Я им общую расшифровку дала и всё, документы никакие не отправляла. Тут же снова присылают требование уже по 93 статье и снова хотят кучу документов. Хотя на минуточку в тот момент срок камералки уже прошёл.

Думала, думала, не стала с ними переписываться и «слать» их (уже жалею) и решила пересдать с прибылью, чтобы отстали, предварительно им позвонив, они страшно обрадовались, на том и порешили. Сдала корректировочную декларацию 27.11.2020.

И тут в конце января снова требование — а поясните убытки и пришлите документы. Я пишу ответ — сдана корректировка ещё в ноябре с прибылью, идите в «...опу». Ответ принят, всё чики-боки. Других официальных требований никаких нет. И тут звонят из налоговой и начинают требовать пояснения и документы по убыткам, за отчётные периоды — у меня по году прибыль, а за 1 кв., полугодие и 9 мес. убытки. Я была просто в ярости. А то может и снимем вам расходы...

Решение:

Пересдать всё с прибылью (100 рублей по каждому отчётному периоду) пусть подавятся. Минимальный налог уплачен вовремя, всё в порядке. Мне не нравится то, что опять будут камералить 3 месяца. Вообще ничего не делать. Сегодня 24.02.2021 вроде как последний день камералки по корректировочной декларации, со слов инспектора. Надо бы проверить, может всё же 27-28 февраля?! А всё сказанное было по телефону. Ну или заняться с ними перепиской и отослать к 88 статье.

Нюансы:

Как уже писала — камералка заканчивается. Надо сегодня решить. Документы и КУДиР нет возможности предоставить. Документы есть, но возможно не все и не разобраны — поясню — это зависело не от меня, очень много нюансов; год частично закрывался общими проводками; я сейчас там уже не работаю; с прошлой весны уже ничего не платили, поэтому восстановить и доделать не успела, ну и без денег не собиралась. Сейчас это делаю по личным причинам из-за хороших отношений с бывшим руководителем, ну и я в курсе 2019 года«.

В коментариях пишут:

«Вроде как по телефону не считается? Документ должен быть. Пришлют документ- напишите что то общее, типа жизнь не задалась, так вышло. Если опять же документы не затребуют. По хорошему надо было сразу документы им направить. Они бы их даже не смотрели, галочку поставили что все сошлось».

Еще советуют на уговоры по телефону не вестись, пусть присылают требование.

«Ох... читаю и сердце кровью... как же нельзя этим гадам убыток показывать. Хоть на 100 рублей, но больше минималки. Главное не ведитесь ни на какие переговоры по телефону. У меня, по одной конторе, предыдущий бухгалтер исправила правильную отчетность на неверную именно по их телефонной просьбе. Я потом замучалась с корректировками (вопрос был отчества украинки и нестыковки данных в пенсионном и налоговой). Пусть присылают требования и уже от них плясать. И согласна с другим комментарием — отправьте, что просят. У них тоже план выполнения заданий, они теперь не отвянут».

И еще была пара комментариев, что зря на поводу у налоговиков повелись, они не слезут теперь.