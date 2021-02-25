Выездные проверки до 30 миллионов будут проводить уполномоченные инспекции. А потом печатать заключение на 10 страницах

Выездные налоговые проверки по статье 54.1 НК с суммами доначислений менее 30 млн рублей теперь будут делать так называемые уполномоченные иннспекции, или УНИ. Их выберет УФНС из самых лучших по показателям выездных проверок.

Поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«Спасибо одному тут хорошему человеку, кто поделился интересным инсайдом про ст. 54.1 НК РФ и уполномоченные налоговые инспекции. Что думаете, коллеги? И кстати, кто знает номер этого письма?».

То, что отправят лучших — это логично. А вот объем текста заключения не менее 10 печатных страниц — а если не наберется столько? Цель проверки провалена? Или просто графиков и слайдов добавить, как это в другом ведомстве любят?

В комментариях ничего не написали, не успели. Коллеги, может, тут кто поделится номером?

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