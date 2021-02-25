В мэрии столицы разрабатывают защищенный мессенджер для чиновников

Мэрия Москвы тестирует защищенный мессенджер для нужд чиновников. TDM Messenger уже называют «полноценной заменой» Telegram и Skype.

Об этом пишут «РБК», корреспондент которых увидел приложение в Play Market. Правда, на данный момент его там уже нет.

Представитель ДИТ Москвы не стал комментировать изданию разработку приложения, отметив лишь, что ведомство «системно тестирует новые решения».

«Опыт дистанционной работы показал важность наличия собственных разработок, направленных на повышение скорости, удобства и безопасности коммуникаций и совместной работы», — добавил он.

С учетом, насколько оказался «защищен» такой продукт, как «Социальный мониторинг», рассылавший штрафы как из рога изобилия, есть ли основания полагать, что этот мессенджер не будет столь же «уязвим»?.

А еще ведь есть «человеческий фактор» из-за которого в открытом доступе оказывались персональные данные больных COVID-19 в прошлом году,