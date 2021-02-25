Гендира вызывают в мировой суд, он нервничает. А стоит ли нервничать и, тем более, ехать?

Генеральный директор компании нервничает, что пришла повестка в мировой суд. По телефону ничего не говорят, хотят, чтобы он приехал. Стоит ли вообще нервничать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Кто-то сталкивался с повесткой к мировому судье об административном правонарушении по КоАП ст 15.33.2? Ничего по телефону не говорят, просят ГД прибыть. Грешок есть — РСВ на 2 недели позже сдали...Требований от ИФНС не было. Что хотят-то эти мировые судьи? ГД немного нервничает».

В комментариях пишут, что эта статья не из-за РСВ.

«15.33.2 это не РСВ, это по персучету таскают, вспоминайте грехи по ПФРу».

Автор ответила, что да, как-то СЗВ сдали не 15-го, а 16-го.

Еще пишут, что нервничать не нужно.

«Штраф административный выпишут 300 или 500 р., не помню точно. Нервничать совсем незачем, от слова вообще».

Автор недоумевает, причем тут судья.

«Так штрафы по 500 р. они обычно даже через ТКС шлют своими решениями, а тут вдруг придумали судью».

Объясняют, что в суд идет обычно гендир, поскольку штраф приходит на саму организацию и на руководителя.

«К судье тянут гендира, когда уже по второму разу. Ничего страшного не будет. Штраф 500 руб выпишут и это все закончится».

Собственно, вот комментарий про штраф на организацию ,который по ТКС приходит. И что директор может не ходить:

«По ТКС шлют штрафы 6а организацию. А на гену через суд. В принципе, можно и не ходить, если оправдываться не собираетесь».

Вообще, пишут что директор может «сходить и покаяться», тогда суд может штраф снизить или на предупреждение заменить. Кто-то пишет, что у них так было:

«Мы ездили. Судья сказал, что если бы не приехали, назначил бы штраф. А так обошлось предупреждением. Это было перед НГ».

А кому-то суд разрешил не приходить, из-за самоизоляции. Но штраф потом прислали:

«У нас было назначено на апрель 2020 явиться в суд. Но тут началась изоляция, мы позвонили в суд накануне, сказали хотим прийти, что это впервые и т.д. Нам сказали не приходить из-за изоляции. Потом прислали штраф».

Хотя, кого-то и прощали на первый раз:

«Сталкивались Написали ей на электронную почту „Прошу рассмотреть материалы дела без моего присутствия. В содеянном раскаиваюсь. Больше так не буду“. Нас на первый раз простили Мировая судья смилостивилась».

В общем, вопрос что дороже выйдет, штраф оплатить, или потерять полдня (а то и день) гендира на поездку в суд.