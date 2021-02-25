Акт сверки по запросу: обязанность или правило хорошего тона?

Контрагенты срочно просят акт сверки за прошлый год. Бухгалтер интересуется, а есть ли вообще такая обязанность - предоставлять акт сверки по запросу, или же это только правило хорошего тона?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ли обязанность предоставлять акт сверки по требованию контрагента? Мы ИП на УСН, в 20 году была одна продажа юр. лицу, счёт и накладную предоставили. Пишут письмо с пометкой „срочно“ пришлите акт сверки за 20й год — мы пишем типа что сверять-то? У нас претензий нет... Настойчиво просят, мы конечно предоставим, но всё же интересует, обязаны ли?».

В комментарии пишут, для каких целей они могут запрашивать:

«Для годовой бухгалтерской отчётности необходимо подтвердить суммы дебиторской и кредиторской задолженности на конец года, даже если это 0, как с вами. Если сложно вам составлять документ, попросите их прислать акт, можно сверенный (если данные совпадают), и просто поставить подпись. Если по какой-то причине не хотите, напишите хотя бы письмо, что акт не предоставим, задолженность на конец года 0. Возможно, там обязательный аудит и просят акт именно с вами по выборке».

Кто-то пишет, что если договором такая обязанность не предусмотрена, то и не должны они отправлять. А кто-то недоумевает, почему та сторона свой не присылает.

С другой стороны, есть и мнения в ключе «отчего бы не подписать, сложно что ли?». Кто-то вообще считает, что не дать акт сверки — неприлично. Хотя это утверждение парируют тем, что «неприлично — это срочно просить и не предоставить свой».

По-хорошему, кому это нужно, те, пожалуй, и должны первыми присылать. Ну и в договор стоит заглянуть, что там об этом сказано.