Что говорят эксперты о показателе экономически пострадавших россиян, который превысил среднемировой

Из-за роста цен на продукты число экономически пострадавших от последствий пандемии россиян превысило среднемировой показатель в 46% и составило 53%. В сентябре значение было 27%.

На «Клерке» об этом сегодня писали. А в Кремле с этим исследованием не согласились.

А вот что об этом говорят эксперты.

Заместитель председателя Партии Роста, Генеральный директор компании «Млесна» Сергей Демин:

«С авторитетными аналитиками трудно не согласиться. Действительно, россияне поубавили свою страсть к шоппингу, а точнее те, у кого она была. Остальные стали просто-напросто экономить, понимая, что доходы сократились.

Думаю, я никого не удивлю, сказав, что многим гражданам, оставшимся на своих рабочих местах, работодатель был вынужден сократить зарплату. Какими методами, в данной ситуации не важно, главное, что это факт. Те, кто в период пандемии вовсе потерял работу стараются выжить на скудное пособие, а это, согласитесь, дело непростое.

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Более того, на спрос влияет и рост потребительских цен. В 2020 году ценники поднялись в среднем на 7%. Разумеется, бюджеты российских домохозяйств не могли этого не ощутить, поэтому сейчас мы видим в отчетах NielsenIQ такую избирательность граждан. Ведь никто не хочет, чтобы уровень жизни его семьи ухудшился, поэтому граждане подходя к тратам обдуманно».

Аркадий Мурзаев — член Политсовета Ростовского регионального отделения Партии Роста, учредитель ООО «Экспорт-Трейд», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие»

«Было бы странно, если бы по итогам самоизоляции, когда был нанесен удар практически по всему бизнесу, не возникли бы такие последствия. Экономика, которая и так была не в лучшей форме, стала напоминать разбитый тарантас, который пытается двигаться вперед, преодолевая ухабы и рытвины.

При этом механизм под названием «штопор кризиса потребления» уже запущен. Он прост: чем меньше уровень доходов, тем меньше потребление, чем меньше уровень потребления, тем ниже выручка предприятий, которые или сокращают зарплаты или самих работников, соответственно тем ниже уровень дохода и далее новый виток, а потом еще и еще...

Что происходит в конце штопора, всем известно. Можно конечно привязаться к конкретной ситуации и придумать удивительный факт, что на рост доходов каким-то боком влияет скорость вакцинирования. Только это здесь причем? Если бы действительно была бы такая взаимосвязь, то нам каждый год прописывали бы вакцины от бедности, инфляции, падения производства и т.д. Если говорить о реальных путях выхода из описанного выше штопора, то их не много и они все скорей всего нереальны.