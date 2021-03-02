Власти упростили процесс оформления выплаты (1 200 руб) по уходу за 80-летними пенсионерами

Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты.

Опубликовано соответствующее Постановление Правительства № 278 от 27.02.2021.

Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придётся подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения ПФР будет получать с помощью федеральных информационных систем.

Напомним, ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

Добавим, размер выплаты составляет 1200 руб. и остается неизменным с 2008 года.

В конце прошлого года в Думу вносили законопроект, который предусматривает увеличение этой выплаты до 10 000 руб. и ее ежегодную индексацию. Однако ответственный комитет ГД рекомендовал отклонить его.