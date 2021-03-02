ПФР и ФСС реорганизуют, но не объединят

Правительство реорганизует структуру и функции двух внебюджетных фондов — Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, это следует из представленной вчера концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года.

Основой для реформы работы фондов станет создание единой цифровой платформы, пишет «Коммерсантъ». Она должна будет объединить все существующие сейчас профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы. В перспективе это позволит единой платформе сформировать реестр получателей социальных услуг, на основе которого станет возможным проактивное автоматическое предоставление мер поддержки.

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Для взаимодействия с их получателями на основе единой платформы появится единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, а также личные кабинеты. Аналогичный реестр и личные кабинеты будут созданы и для работодателей — они помогут учитывать их обязательства по отношению к застрахованным работникам. Поэтапно на новую платформу будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки — как федеральные, так и региональные. При этом функция назначения и выплаты последних остается в ведении властей субъектов только частично — управлять выплатой ряда региональных мер через единую платформу будет ПФР.

В результате к 2025 году, согласно целям концепции, россияне смогут получить 80% социальных услуг в электронном виде, время их ожидания должно будет сократиться в два раза, а число необходимых для оформления документов — на 60%.