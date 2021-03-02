Налоговики прислали требование, хотят все договоры, где содержится налоговая оговорка. На основании статей 93, 93.1 НК, без указания конкретной сделки, а вот просто дайте.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Из налоговой пришло требование предоставить все договора с контрагентами в которых есть „налоговая оговорка“ (компенсация потерь в случае штрафов и т.п.). Что за новое веяние и зачем им это нужно? Кто-то уже сталкивался с подобным?».

На «Клерке» подобное писали вчера, тоже о поисках налоговиками договоров с налоговыми оговорками.

А вот что пишут в комментариях:

«Пишите ответ о персонифицировании, мягко посылайте! Ст. 93 говорит о КОНКРЕТНЫХ сделках, а не „подайте что-нибудь“!».

А кто-то предлагает показывать налоговикам с крупными компаниями, названия которых на слуху.

«Можно сливать Сбербанк, Газпром и другие крупные конторы, которые постоянно об этом пишут. У них договор на 5 листах, а допники про ответственность на 3-5 миллионов штрафов за невключение в книгу продаж счетов-фактур еще на 5 листов».

Вот еще мнение о налоговых оговорках в целом:

«„Вот поэтому я и не женюсь“ . Перекладывание налоговых рисков зло. Есть прекрасная возможность проявить должную осмотрительность и дать себе возможность взыскать убытки с недобросовестных компаний. Называется „заверение об обстоятельствах“. То, что некоторые пытаются запихать в налоговую оговорку — это треш, стою насмерть и не согласовываю. Требование конечно шедевральное. Что ни день, то новый креатив. Чем их там кормят таким?».

В целом, пишут, что данное требование незаконное. Но, судя пов сему, явление начинает приолбретать массовый характер.

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