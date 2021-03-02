Клиент не хочет просто бухгалтера, ему подай «тыжбухгалтера». А то денег многовато платит (нет)

Бухгалтер взяла клиента — а тому нужен не бухгалтер, а скорее «тыжбухгалтер». За небольшие деньги и договоры заполни, и доверенности сделай, и письма пиши, ну и между делом учет с налогами веди.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Дёрнул меня черт взять нового клиента. До этого лет пять работала с несколькими фирмами постянно. И снова наступила на грабли — мы с клиентом имеем в виду разные вещи, когда говорим об услугах бухгалтера.

Такое чувство, что он, не понимая всей сути вопроса, просто нуждается в офисном писарчуке, который будет делать всё — заполнять договоры, проводить платежи, выдавать доверенности, писать письма. Ни и учет с налогами между делом вести.

При этом, я не работник офиса, я ИП, работаю дома. В договоре все пишу. Написала ещё одну бумагу с разъяснениями, обсудили, вроде ок. Поднимаю стоимость услуг, так как фирма начала работать, в штате 4 человека, а мне вопрос — тогда нужно добавить Вам обязанностей. С учётом того, что за совсем малые деньги, на мне ИП и фирма, плюс с платежами он меня дёргает периодически.

И вот не получается у меня объяснить, что именно я буду делать. Написала простыню — человек не понимает, слепое пятно у него. Вот что с ним делать, расставаться? Воспитывать?».

В комментариях автора поста поддержали, что клиенты порой очень смутно себе представляют обязанности бухгалтера.

"Некоторые уверены, что бухгалтер это все бумажное.... И договоры и письма...«.·

Кто-то добавляет:

«А учет и налоги — как метко подметила автор топика — в свободное от этой всей байды время».

Советуют совсем отказаться от клиента, если не удается отказать в части.

«Если вам некомфортно или не умеете отказать в малом — откажитесь целиком».

Вот коммментарий более обстоятельный, на тему «тыжбухгалтер»:

«О да, тыжбухгалтер... Как это все знакомо. По моему опыту — объяснить не получится. Директору нужен человек на вот этот весь функционал, двоих он брать не планирует, если на кого-то перекладывать функцию „офисного писаря“ — ему придется за это платить. Сверх того, что он платит бухгалтеру. А это нонсенс».

Также говорят, что это будет скорее всего бесполезно, разъяснять ему. Он будет делать вид, что не понял.

«Вы больше времени потратите на разъяснения, какую именно работу не будете делать и почему. Ваш руководитель прекрасно понимает (надеюсь, не дебил), что есть разный функционал у разных должностей. Но проще либо додавить Вас и вы все будете делать, чтобы не потерять работу, либо расстаться с вами и найти того человека, который будет делать.

Вывод: не готовы делать все за те же деньги — уходите, не мучайте себя и не тратьте своё время!»

Да и перевоспитывать взрослого человека — бесполезное занятие, как подметили в тех же комментариях.