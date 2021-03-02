Вакансия, со всей серьезностью претендующая на звание вакансии года. Это какой-то суперглавбух-финдиректор-терминатор, один за весь отдел, в подчинении аж уборщица. И за царский гонорар — 120 тысяч рублей.

Вакансией поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Люди! Вы это видели уже? Я в шоке. Вакансия года!»

А мы не удержались, и взяли ее почти полностью. Ибо, как справедливо заметили в комментариях, «текст целиком можно растаскивать на мемы».

***

«В этом году мы выросли и обновились, практически полностью. Этот кризис и пандемия нас сильно закалили.

Сейчас мы подошли к тому, что нам нужен не просто главный бухгалтер в классическом понимании, но и частично чтобы он был финансовым директором, который будет не только эффективно закрывать вопросы с государственной отчетностью и требованиями, но и заниматься оптимизацией финансовых показателей сейчас.

И в течении 4-5 лет чтобы мог построить систему в финансах и эффективный финансовый отдел, который сможет системно обслуживать выручку в 1 млрд в год (сейчас 200 млн в год).

Как мы видим нашего идеального кандидата:

любит работать с людьми, психолог в глубине души, не произойдёт такого, что после 6 не берет трубку по работе и на выходных.

Имеет суперспособность обучаться и воспринимает критику. Не мечтает о жизни на Гаваях, а хочет построить карьеру, стать крутым специалистом в мире финансов и сохранять гармонию между счастливым браком и работой. Будет и везде была душой в компании.

Постоянно чему-то учится, несмотря на то, что времени не хватает. Она умная и любознательная. Не боится глупые вопросы задавать.

Не стремится зарабатывать больших денег, но себя ценит.

Может успокоить руководителя в тяжёлое время, показывая плюсы в сложных ситуациях.

Воспринимает критику и извлекает уроки из своих и чужих ошибок. Всегда ищет проблему и точки роста в себе, а не в окружающих людях.

Ей важно работать в окружении умных и талантливых людей.

Желательно, чтобы вы жили рядом с местом работы.

Вы уже прошли путь от рядового сотрудника до руководителя. Вы хотите построить карьеру, а не просто быть главным бухгалтером. Вы трудоголик и как-то успеваете совмещать с семьей.

Про ее профессиональные качества:

Опыт работы бухгалтером: работа с первичкой 3-4 года, опыт работы главным бухгалтером 3-4 года.

Обладает компетенциями в управленческом учёте.

Постоянно дорабатывает и так сложный управленческий учёт, формирует новые отчеты для руководителя. Сама анализирует отчеты и находит инсайды. Предлагает на них адекватные реализуемые решения. Созванивается с программистом и обсуждает, как ручную работу в управленческом учёте минимизировать.

Понимает и может в Гугл-таблицах и экселе сделать формулу «если, то». Желателен обширный опыт в Гугл таблицах/экселе. Желателен опыт работы со сложными математическими расчетами в экселе (банковский сектор, страхование).

Нужен опыт работы финансовым директором, или человек уже учится на финансиста и хочет дорасти до этого уровня.

Наша компания быстро растет и нам нужен человек минимум на 3-4 года работы, а желательно на длинную дистанцию. От этого человека хотим не просто бухгалтерии (это ответ на вопрос о финансах в прошлом), а финансового профессионального планирования (т.е. это ответ о будущем финансов).

Нужен лучший в этом деле. Чтобы когда компания подросла, этот человек смог построить полноценный отдел, а для этого должен быть опыт работы на руководящих должностях.

Наша компания очень технологична (по крайней мере мы всегда двигаемся в этом направлении) и нужно, чтобы наш новый человек мыслил эффективностью, убирая ручной труд в мире финансов, бухгалтерии и отчетности.

У нас сейчас бухгалтерия, управление финансами, управленческий учёт, финансовая гигиена и грамотность на 3. Нужен профессионал, который сделает это на 4 .

Нужно быть готовым делать задачи, которые не касаются мира финансов. И нужно это не с мыслью о том, что «это не моя работа» делать, а с удовольствием.

Было бы круто, если бы человек пришёл с большой компании и привнёс финансовую культуру к нам. Был носителем и создателем финансовой культуры нашей компании.

Мы очень ждем и уверены, что сработаемся с таким человеком, кто: любит чистоту, порядок, вникать в детали, смотреть стратегически на процессы, проявляет самостоятельность, инициативен, а не ждет приказов сверху («приказа не было, я не ничего не делаю» — это точно не к нам) и склонен с минимизации ручного труда.

Мы хотим работать с эмоционально устойчивой личностью, способной отделять рабочее и личное в общении, умеющего отстаивать свою точку зрения аргументировано, грамотно, открыто.

Обязательно должен быть навык построения фин. моделей, отчетностей для руководителей, работа с выстаиванием коридоров бюджетов, планирования будущих расходов и доходов (и не только по принципу: начальник сказал — я сделал).

Очень будет здорово, если вы нормально реагируете на стрессовые ситуации (когда много работы, много задач), у нас в среднем коллектив 25-40, все адекватные, но порой бывают делают ошибки рабочие, которые нужно фиксировать и пояснять, как делать правильно, иногда писать инструкции, иногда пояснять словами. Быть учителем.

Мы — авторы своей жизни. Проактивность для нас не пустой звук. Мы не виним обстоятельства и других людей, мы сами своими действиями формируем наше настоящее и будущее. Другие у нас просто не приживаются.

Химия между людьми для нас не пустой звук, мы позитивные, креативные, сознательные ребята, и в команду ищем такого же человека, со схожими ценностями и установками. При этом, конечно, он должен быть мастером своего дела, сильнее нас всех вместе взятых, гореть своим делом, любить, желать самосовершествоваться и расти.

А, ну и да, мы люди цифры — мессенджеры, CRM, почта, ЭДО, общение в электронном виде — это про нас. Настройки систем приема-учета документов, платежные интеграции и прочее — очень важно обладать продвинутыми современными навыками в понимании айти.

Перед вами будут поставлены такие задачи:

Сейчас ДДС, P&L, платежный календарь, баланс, ЗП ведомость ведется в Гугл-таблицах. Нужно сначала понять, как сейчас у нас устроен учет, а после вашей задачей будет докрутить его в 1С либо в другом сервисе. Мы сделали на 3, нужно, чтобы вы сделали на 4. И необходимо, чтобы учет при росте компании в 4-5 раз не нужно было переделывать заново, а можно было достраивать к существующему функционалу новый не переделывая старый.

И необходимо, чтобы учет при росте компании в 4-5 раз не нужно было переделывать заново, а можно было достраивать к существующему функционалу новый не переделывая старый. Ведение 4-х юр. лиц (два ИП, ООО УСН, ООО НДС 20%). Работа и с первичкой и отчетность.

(два ИП, ООО УСН, ООО НДС 20%). Работа и с первичкой и отчетность. Расчет заработных плат по разным системам мотивации. Сейчас это считается в полуночном режиме и нужно будет разработать таблицу для того, чтобы упростить эту процедуру.

и нужно будет разработать таблицу для того, чтобы упростить эту процедуру. Нужно будет внедрять финансовую культуру на производстве, на складе, в отделе продаж.

Поэтому, вам нужно будет общаться с людьми, говорить как нужно делать (объяснять, учить). Тут я вижу сложности в том, чтобы учет на производстве объединить с управленческим учетом. Тут у вас должен быть опыт в подобных задачах. Вы будете двигателем этих процессов.

Анализ финансовых показателей компании, поиск точек роста, поиск потерь денег, поиск неэффективностей.

Я самоучка, жизнь заставила в этом разобраться, но еще я люблю мир цифр. Сейчас же я ищу человека, который в этом профессионал и сможет не только сказать что нужно сделать, но и сделает это, взяв ответственность на себя. В этом вопросе я не хочу полностью уйти, я хочу найти себе достойного партнера в интеллектуальный теннис, с которым будет интересно и я у него буду чему-то учиться, а он у меня.

постоянная работа по минимизации ручной работы не только в управленческом учете, а в организации, в целом.

Порядок в офисе. Нужно чтобы всегда работала кофемашина, в офисе не было лишнего хлама, кофе и туалетная бумага всегда в наличии. Ваша задача, чтобы это было организовано, вы же это будете реализовывать руками уборщицы и будет выделяться бюджет на привлечение сторонних мастеров при необходимости. Самое главное, чтобы вас самой не устраивало, когда вокруг вас некрасиво и бардак.

план по (честно сказать, редакция не поняла, что такое «план по»).

Подробнее о команде:

Ваш отдел будет состоять из одного человека — из вас.Под вашим руководством еще будет работать уборщица. Но через 4-5 лет мы станем в 5 раз больше и отдел станет больше. Вы будете им руководить.

Главный бухгалтер будет входить в состав ТОП менеджеров компании. ТОП менеджеры компании (5 чел): Генеральный директор, Главный бухгалтер (вы), Начальник производства, Директор по IT, Руководитель отдела продаж.

Условия:

Мы работаем в офисе с 10 до 18 часов. Зарплата 120 тыс. в месяц. Официальное трудоустройство.

Я целенаправленно ставлю ЗП выше рынка (если не брать центр Москвы), для того чтобы найти лучшего в своем деле. Чтобы минимизировать отклики от неподходящих кандидатов, я поставил обязательное требование о наличии сопроводительного письма и в нем ответьте на вопрос «почему вы считаете, что подходите на эту вакансию?».

Если у вас в резюме ничего не будет написано кроме как про бухгалтерию, я сразу ставлю в отказ. Если так получилось что вы в этом разбираетесь, но почему-то не написали об этом в резюме, но напишите об этом в сопроводительном письме. Жду отклика от крутого профессионала с ответом на вопрос "почему вы считаете что подходите на эту вакансию?"».

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Ну в общем, вы поняли. Как говорится, «ни убавить, ни прибавить». А вот несколько комментариев:

«Вчера видела эту вакансию, смеялась до икоты. Сразу возник вопрос — а что же делать, если вдруг уборщица заболеет или в отпуск надумает отправиться? В перерывах между бюджетированием и внедрением управленческого учёта бумагу туалетную пополнять?».

Кто-то язвительно добавляет:

«И туалет помыть, ведь о культуре предприятия судят по туалету в первую очередь».

Ну а подытожим:

«...и швец, и жнец и на дуде игрец! И всё за харч :-)».

Да, кстати, чуть не забыли. Это юг, за МКАДом, ближайшее метро — Улица Горчакова. «Всего» 2,7 км пешком.