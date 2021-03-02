Проектное финансирование малым застройщикам почти не доступно. Его получил лишь каждый десятый

Только каждый десятый из малых российских застройщиков сумел получить проектное финансирование на заявленную сумму.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на результаты опроса руководителей 104 небольших строительных компаний из 57 регионов, который был проведен аппаратом омбудсмена по нацпроектам в сфере градостроительной политики

43% компаний обращались за проектным финансированием в банки, устно проконсультировались 28%.

Из числа тех, кто подавал заявку на проектное финансирование, одобрение банка на указанную в заявке сумму кредита получили 25%.

Одобрение на меньшую сумму — 34%,

еще 41% компаний получили отказ в проектном финансировании.

Самые частые причины отказа:

недостаток опыта застройщика,

недостаток собственных средств,

низкая маржинальность проекта,

отсутствие необходимого обеспечения исполнения обязательств по кредиту.

Средний срок от подачи заявки на выдачу кредита до его фактического получения, по данным опроса, чаще всего составлял от трех до шести месяцев. У пятой части респондентов это длилось 45 до 90 дней, еще столько же указали срок от 30 до 45 дней.

Только 8% опрошенных уложились в срок от 5 до 10 дней. Сейчас у 39% компаний нет проектов, готовых к выводу на рынок, но они находятся в процессе подготовки. 35% готовы выводить новые проекты, у 16% таких проектов «нет и не будет», еще 10% только думают над новыми проектами.

Среди причин, по которым застройщики не выставляют новые проекты на продажу:

неприемлемые расходы на оплату банковских и связанных с ними услуг при проектном финансировании (33%),

неприемлемые условия по обеспечению кредита (29%),

неприемлемые риски снижения спроса (19%),

отсутствуют земельные участки (18%),

требуется время для изменения сложившейся схемы работы компании (1%).

Комментирует Дмитрий Панов — член генерального совета Партии Роста, генеральный директор Группы компаний «Доверие».

«Приблизительно похожие результаты мы получали в начале 2020 года, когда проводили исследование доступности проектного финансирования для застройщиков Северо-Западного федерального округа. И наиболее часто встречающейся причиной отказа застройщики называли низкий уровень кредитоспособности заемщика с точки зрения кредитной организации.

В этом отношении для банков сейчас действует Положение № 590, устанавливающее определенные критерии кредитоспособности (по рентабельности проекта, уровню собственного капитала), и если застройщик им не соответствует, получить одобрение по кредиту крайне сложно.

В этой связи, профессиональное строительное сообщество СЗФО уже неоднократно инициировало ряд обращений как на уровне руководства ЦБ, так и в адрес ключевых кураторов строительной отрасли федерального уровня с просьбой смягчить данные критерии, в том числе для малых застройщиков и для застройщиков из низкомаржинальных регионов».