Работникам, которые ухаживают за инвалидами, могут дать право на отпуск без содержания. Но все будет зависеть от работодателя

Работники, которые осуществляют уход за членами семьи, нуждающимися в нем на постоянной основе (при наличии медицинского заключения или заключения МСЭ), могут получить льготы при осуществлении ими трудовой деятельности.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на законопроект, разработанный Советом Федерации.

Этот законопроект изучили эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Эксперты отмечают, что нужно расширить категорию людей, которым будут предоставляться различные трудовые льготы.

«Представляется также необходимым установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии, предусмотренные в ТК РФ», - говорится в отзыве на законопроект.

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Его суть – дать право на отпуск без содержания в любое удобное время работникам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы. Причем право на отпуск будет прописано не в ТК. Законопроект дает право работодателям прописать у себя в нормативке право работников на такой отпуск без содержания.

При этом закон и сейчас не запрещает работникам брать отпуск без содержания, если работодатель не против.

Проект не обяжет работодателей такой отпуск предоставлять, а всего лишь даст им возможность при желании прописать такую льготу в колдоговоре.