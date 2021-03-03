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😱 2 млн 650 тысяч резюме бухгалтеров на hh.ru. Это 5,3% всех размещенных резюме

В базе hh.ru 2 650 000 резюме бухгалтеров, или 5,3% от всех размещенных резюме. Всего их в базе портала 50 миллионов. За 2020 год добавили 14 млн резюме, а за первые два месяца 2021-го — еще 4 миллиона.

Наиболее востребован поиск работы у студентов, либо лиц, находящихся в начале карьеры. Таких резюме 17,5%. Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия — 5,3%, на седьмом месте.

Топ-20 профобластей по количеству резюме в базе hh.ru

Профобласть

Доля

Начало карьеры, студенты

 17,5%

Продажи

 13,9%

Административный персонал

 8,2%

Транспорт, логистика

 6,7%

Информационные технологии, интернет, телеком

 6,3%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

 5,3%

Производство, сельское хозяйство

 5,2%

Строительство, недвижимость

 4,0%

Маркетинг, реклама, PR

 3,8%

Рабочий персонал

 3,4%

Высший менеджмент

 2,7%

Банки, инвестиции, лизинг

 2,4%

Туризм, гостиницы, рестораны

 2,4%

Медицина, фармацевтика

 2,3%

Управление персоналом, тренинги

 2,1%

Искусство, развлечения, масс-медиа

 2,0%

Наука, образование

 1,7%

Юристы

 1,7%

Безопасность

 1,6%

Автомобильный бизнес

 1,3%

Если же разделить резюме по регионам, то наибольшее их количество размещено в Москве (26,16%). На втором месте — Санкт-Петербург (11%), на третьем — Московская область (6%). В пятерку регионов лидеров по количеству активных резюме также вошли Краснодарский край (4,3%) и Республика Татарстан (3%).

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Топ-20 регионов по количеству резюме в базе hh.ru

Регион

Доля от всей страны

Москва

 26,16%

Санкт-Петербург

 11,06%

Московская область

 6,22%

Краснодарский край

 4,27%

Республика Татарстан

 2,95%

Свердловская область

 2,74%

Самарская область

 2,41%

Новосибирская область

 2,33%

Ростовская область

 2,28%

Республика Башкортостан

 2,20%

Нижегородская область

 2,09%

Челябинская область

 1,65%

Воронежская область

 1,55%

Красноярский край

 1,52%

Пермский край

 1,36%

Тюменская область

 1,25%

Иркутская область

 1,20%

Волгоградская область

 1,11%

Кемеровская область

 1,09%

Саратовская область

 1,08%

Самые активные соискатели проживают в Москве и Санкт-Петербурге — одним резюме они откликаются на понравившуюся вакансию в среднем 27 и 20 раз соответственно. В целом, соискатели из 60 регионов откликаются своим резюме от 10 раз. Наименее активно свое резюме для откликов используют соискатели из Магаданской области и Ненецкого АО. Очевидно, здесь соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей, а не откликаться на вакансии самостоятельно.
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