В базе hh.ru 2 650 000 резюме бухгалтеров, или 5,3% от всех размещенных резюме. Всего их в базе портала 50 миллионов. За 2020 год добавили 14 млн резюме, а за первые два месяца 2021-го — еще 4 миллиона.
Наиболее востребован поиск работы у студентов, либо лиц, находящихся в начале карьеры. Таких резюме 17,5%. Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия — 5,3%, на седьмом месте.
Самые активные соискатели проживают в Москве и Санкт-Петербурге — одним резюме они откликаются на понравившуюся вакансию в среднем 27 и 20 раз соответственно. В целом, соискатели из 60 регионов откликаются своим резюме от 10 раз. Наименее активно свое резюме для откликов используют соискатели из Магаданской области и Ненецкого АО. Очевидно, здесь соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей, а не откликаться на вакансии самостоятельно.
Топ-20 профобластей по количеству резюме в базе hh.ru
Если же разделить резюме по регионам, то наибольшее их количество размещено в Москве (26,16%). На втором месте — Санкт-Петербург (11%), на третьем — Московская область (6%). В пятерку регионов лидеров по количеству активных резюме также вошли Краснодарский край (4,3%) и Республика Татарстан (3%).
|Профобласть
|Доля
|Начало карьеры, студенты
|17,5%
|Продажи
|13,9%
|Административный персонал
|8,2%
|Транспорт, логистика
|6,7%
|Информационные технологии, интернет, телеком
|6,3%
|Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|5,3%
|Производство, сельское хозяйство
|5,2%
|Строительство, недвижимость
|4,0%
|Маркетинг, реклама, PR
|3,8%
|Рабочий персонал
|3,4%
|Высший менеджмент
|2,7%
|Банки, инвестиции, лизинг
|2,4%
|Туризм, гостиницы, рестораны
|2,4%
|Медицина, фармацевтика
|2,3%
|Управление персоналом, тренинги
|2,1%
|Искусство, развлечения, масс-медиа
|2,0%
|Наука, образование
|1,7%
|Юристы
|1,7%
|Безопасность
|1,6%
|Автомобильный бизнес
|1,3%
Топ-20 регионов по количеству резюме в базе hh.ru
|Регион
|Доля от всей страны
|Москва
|26,16%
|Санкт-Петербург
|11,06%
|Московская область
|6,22%
|Краснодарский край
|4,27%
|Республика Татарстан
|2,95%
|Свердловская область
|2,74%
|Самарская область
|2,41%
|Новосибирская область
|2,33%
|Ростовская область
|2,28%
|Республика Башкортостан
|2,20%
|Нижегородская область
|2,09%
|Челябинская область
|1,65%
|Воронежская область
|1,55%
|Красноярский край
|1,52%
|Пермский край
|1,36%
|Тюменская область
|1,25%
|Иркутская область
|1,20%
|Волгоградская область
|1,11%
|Кемеровская область
|1,09%
|Саратовская область
|1,08%