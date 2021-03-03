В базе hh.ru 2 650 000 резюме бухгалтеров, или 5,3% от всех размещенных резюме. Всего их в базе портала 50 миллионов. За 2020 год добавили 14 млн резюме, а за первые два месяца 2021-го — еще 4 миллиона.

Наиболее востребован поиск работы у студентов, либо лиц, находящихся в начале карьеры. Таких резюме 17,5%. Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия — 5,3%, на седьмом месте.

Топ-20 профобластей по количеству резюме в базе hh.ru Профобласть Доля Начало карьеры, студенты 17,5% Продажи 13,9% Административный персонал 8,2% Транспорт, логистика 6,7% Информационные технологии, интернет, телеком 6,3% Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 5,3% Производство, сельское хозяйство 5,2% Строительство, недвижимость 4,0% Маркетинг, реклама, PR 3,8% Рабочий персонал 3,4% Высший менеджмент 2,7% Банки, инвестиции, лизинг 2,4% Туризм, гостиницы, рестораны 2,4% Медицина, фармацевтика 2,3% Управление персоналом, тренинги 2,1% Искусство, развлечения, масс-медиа 2,0% Наука, образование 1,7% Юристы 1,7% Безопасность 1,6% Автомобильный бизнес 1,3% 📌 Реклама Если же разделить резюме по регионам, то наибольшее их количество размещено в Москве (26,16%). На втором месте — Санкт-Петербург (11%), на третьем — Московская область (6%). В пятерку регионов лидеров по количеству активных резюме также вошли Краснодарский край (4,3%) и Республика Татарстан (3%). Топ-20 регионов по количеству резюме в базе hh.ru Регион Доля от всей страны Москва 26,16% Санкт-Петербург 11,06% Московская область 6,22% Краснодарский край 4,27% Республика Татарстан 2,95% Свердловская область 2,74% Самарская область 2,41% Новосибирская область 2,33% Ростовская область 2,28% Республика Башкортостан 2,20% Нижегородская область 2,09% Челябинская область 1,65% Воронежская область 1,55% Красноярский край 1,52% Пермский край 1,36% Тюменская область 1,25% Иркутская область 1,20% Волгоградская область 1,11% Кемеровская область 1,09% Саратовская область 1,08%

Самые активные соискатели проживают в Москве и Санкт-Петербурге — одним резюме они откликаются на понравившуюся вакансию в среднем 27 и 20 раз соответственно. В целом, соискатели из 60 регионов откликаются своим резюме от 10 раз. Наименее активно свое резюме для откликов используют соискатели из Магаданской области и Ненецкого АО. Очевидно, здесь соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей, а не откликаться на вакансии самостоятельно.