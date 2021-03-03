Что делать и что не делать, если за вашу компанию подали уточненную декларацию

Некто подал декларацию за компанию. Что делать нужно, а что — ни в коем случае? К примеру, нужно ли подавать уточненную декларацию? И заодно — свежая судебная практика.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Налоговики приняли уточненную декларацию компании от злоумышленников. Уже это делает сведения в ней недействительными. Просто докажите это. Постановление арбитражного суда Московского округа от 15.01.2021 №А41-5826/2020.

Какие ошибки допустила компания

Фирма узнала, что мошенники подали за нее уточненную декларацию по НДС. В ней не хватало крупных контрагентов общества. Компания представила уточненную декларацию, чтобы исправить положение. Однако налоговики принять уточненную декларацию от фирмы отказались со ссылкой на недействительную цифровую подпись. Тогда общество обратилось в СБИС, который подтвердил действительность цифровой подписи.

Компания снова направила в инспекцию уточненную декларацию и приложила к ней файл, который подтверждал цифровую подпись, но декларацию снова отклонили. Фирма сочла, что ей просто не дают исправить ситуацию, и обратилась в суд, но он встал на сторону инспекции.

Самой компании в этой ситуации и не нужно было подавать уточненную декларацию. Это делают только в том случае, если фирма сама допустила ошибку в декларации и решила ее исправить (ст. 81 НК).

Изначально уточненную декларацию представило неуполномоченное лицо. Такая декларация не породила правовых последствий для общества, так как не соответствует требования налогового законодательства. У инспекторов не возникло обязанности ее принять и проводить камеральную проверку. То есть, по сути, компания предпринимала массу действий, которые не устранили саму проблему: сдачу за нее налоговых деклараций.

Как нужно было поступить

В рассматриваемом случае фирме следовало подать жалобу о нарушении порядка приема налоговой декларации в электронной форме (п. 198 приказа ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@).

В ней нужно написать, какого числа в последний раз общество представляло декларацию, и приложить к письму ее копию.

В отношении фиктивных деклараций нужно просить чиновников представить информацию об издателе ЭП, операторе, через которого их подали, копии доверенностей, которые являются приложением к этим декларациям.

Далее, в зависимости от содержания ответа налоговиков, необходимо обращаться в полицию, прокуратуру, удостоверяющий центр, в котором директор фирмы получил ЭП.

Что нужно знать о фиктивных ЭП

Мошенники получают ЭП по поддельным документам и доверенностям. Для этого им достаточно знать паспортные данные физического лица. Мошенники с помощью ЭП могут возместить НДС организации, создать новую, ликвидировать уже действующую компанию или вывести из нее денежные средства».