Профсоюзы возмутились, что снижение взносов на ОПС для IT-компаний с ними не обсуждали

Недавно Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Федеральный закон № 167-ФЗ в части установления пониженных взносов на ОПС для IT-компаний.

Тариф снижается с 8 % до 6 % с 2021 года, то есть задним числом.

Напомним, фактически тариф давно уже снижен. Новая ставка прописана в НК и применяется уже третий месяц.

Но дело в том, что тариф взноса на ОПС должен быть прописан не только в НК, но и в законе № 167-ФЗ. В настоящее время в НК новый пониженный тариф есть, а в 167-ФЗ до сих пор числится старый тариф, хотя с момента внесения поправок в НК прошло уже полгода (закон принят в июле 2020 года).

Между тем Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) высказала свои замечания к вышеназванному проекту. Там заявили, что нарушена процедура рассмотрения законопроекта социальной значимости.

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Проект не рассматривался на РТК (Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), как положено в таких случаях, а сразу напрямую был внесен в Госдуму.

В этой связи ФНПР направила письма в Правительство и Госдуму, в которых предлагает направить проект на РТК и там заслушать Правительство по вопросу расчета выпадающих доходов ПФР из-за снижения взносов.

По мнению профсоюзов, представленное финансово-экономическое обоснование законопроекта не содержит ряда расчетных показателей (численности занятых в IT-сфере и их средней номинальной зарплаты), что ставит под сомнение достоверность расчетов по сумме компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов ПФР из-за снижения взносов.

Еще раз напомним, что взносы и без этого законопроекта давно уже снижены.