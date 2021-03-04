Смерть удаленного работника дома в рабочее время — повод для расследования с привлечением ГИТ

Госинспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, в результате которого скончался 60-летний руководитель юридической группы Нижегородской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»). Об этом сообщается на сайте Роструда.

Работник был переведен на удаленную работу на дому с установленным режимом работы с 8:00 до 17:00 ч.

2 марта 2021 года в рабочее время, в 16:30 работник скончался. Устанавливаются причины смерти.

Как сообщает Роструд, по результатам медицинской экспертизы будет определена категория несчастного случая на предмет связанности с производством.

Проверяется соблюдение норм охраны труда в части прохождения работником обязательных периодических медицинских осмотров и работа в безопасных условиях труда.

В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты меры инспекторского реагирования.

Напомним, эксперты отмечают, что расследовать НС надо, в том числе для удаленных сотрудников. Только расследование выявит, связана ли ситуация с работой.