Если дистанционного работника дома ударило током, работодатель должен провести расследование

Новый закон о дистанционной работе расширил список документов, требования которых распространяются на «полевых» сотрудников на дистанционных договорах. Главное, что закон требует создать новый локальный акт, и с ним обязательно надо ознакомить персонал.

Вопросы охраны труда для удаленщиков накануне обсудили на вебинаре, который провела юридическая компания BLS.

Если сотрудников отправят работать по домам, компании надо оперативно ознакомить их с требованиями безопасности, пригодится и инструкция по охране труда. Это же потребуется для временной и смешанной удаленной работы.

Какие-то инструктажи можно перенести, а с какими-то можно знакомить и удаленно. При этом можно обмениваться электронными документами.

Как отмечают эксперты, один из серьезных вопросов — расследование несчастных случаев.

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Простой пример — вы отправляете сотрудника на удаленку, и дома происходит ЧП: его ударило током при включении света, уронил принтер на ногу или упал на лестнице, когда нес компьютер из ремонта. Будет ли это происшествие связано с производством?

Закон гласит одно —. Только расследование выявит, связана ли ситуация с работой.

Исходя из этого и надо корректировать документальный фонд, чтобы дистанционная работа-2021 была не только легитимной, но и давала работодателям преимущества. А заодно надо помнить и об изменениях в разделе ТК РФ об охране труда, которые ожидаются в будущем году.

Напомним, работодатели будут учитывать даже микротравмы работников (ссадины, царапины и т.д.).