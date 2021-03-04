Сбер блокирует счет за нулевые долги по налогам

Предприниматели жалуются на ошибочную блокировку счетов налоговиками при сумму требования ноль рублей. При этом, банк счет блокировал полностью, а не на сумму требования.

Историей поделился на своей странице в FacebookСергей Яшин, мовладелец бухгалтерской компании «Яшин&Партнёры».

«Коллаборация 2021: ФНС + Сбербанк😱. Когда "минус" на "минус" даёт еще один "минус". История о том, как ФНС по ошибке блочит счета, а в Сбере не прописали еще один очень нужный if в коде🤦🏻.

Что случилось: 8 февраля Сбербанк блокирует моей супруге счёт ИП по решению ФНС. Полностью, а не на какую-то сумму.

В причинах указано решение ФНС о неуплате налогов от 20 мая 2019 года (вовремя, да?). И сумма — внимание — 0 (ноль) рублей. При этом счёт не работает, банк отклоняет операции.

Ну и конечно, самое весёлое — нам в Контур это решение не приходило (а как оказалось, его и вовсе не существует).

Шаг 1: Звоню в нашу ФНС 51 (кто знает, то это отдельная песня как дозвониться до отдела по работе с этими задолженностями — звонили 3 часа), там говорят "сорри, технический сбой, ошибочка вышла, сегодня всё снимем. Да и ваще там же 0 рублей — не должно повлиять". Я им объясняю, что Сбер мне полностью счет заблочил, они ухмыляются, говорят мол "ну это ж Сбер мол чего вы хотите, разбирайтесь с ними"😄.

Чтоб осознать проблемку, немного матчасти (тут всё просто): Есть 2 вида решений о блокировке от ФНС:

За несдачу деклараций — тогда блокируют весь счет полностью, но в решение от ФНС прилетает 0 рублей. И банк тогда блокирует счет полностью, и в этом случае поступает правильно. За неуплату налога — тогда блокируется лишь сумма на счету, которую банк и замораживает до оплаты долга. Если в решении 1 млн — то блокируется 1 млн, если 0 руб — то по идее 0 руб.

Шаг 2: Звоню в Сбербанк. Объясняю всё это, рассказываю что за несдачу деклараций может быть блокировка полностью, а за неуплату налога — только на сумму. Полностью за это не блочат, тупо по НК так. Тётя на проводе говорит, что {где карту открывали туда и идите} мол ничего не знаю — так в программе отражено, звоните в ФНС. Надо ли говорить, что к вечеру блокировку не сняли. Не сняли её и на завтра. И на послезавтра. Не снята блокировка и на момент написания поста🤦🏻.

Звоню еще раз в ФНС — говорят "сорри, у нас всё висит, тех работы идут". Вам может помочь с кодом, ФНС России?😏.

В Сбере тоже обещали разобраться и перезвонить, но, как вы наверное догадываетесь, никто так и не позвонил до сих пор🤦🏻.

Поэтому бесплатный совет команде разработчиков Сбербанка: Вы походу просто не были готовы к таким действиям со стороны ФНС (когда решение с признаком "за неуплату, налогов» а сумма — ноль!), но защита "от дурака" — наше всё, гайз. Нужна вторая проверка, не только по сумме (типа раз 0 — то блокируем весь счёт), а еще и по типу решения: "неуплата налогов" или "несдача деклараций".

UPD: спустя 5 дней ФНС отозвали решение о блоке, вопрос снят. Надеюсь что окончательно👻».

В комментариях писали, что это был массовый сбой.

«Это видимо массово, я был как раз 9 февраля в ИФНС № 51, там много на это жаловались, часть орала матом и я думал уже разборки с полицией будут, блокировки на 0 рубль, а банк блокирует все...».

Делятся подобными случаями:

«У нас та же проблема один в один. Связывались со Сбером и с ФНС, нам было сказано буквально следующее: ФНС может в автоматическом режиме заблокировать счет. Что она и сделала, разослав эти фейковые задолженности в 0 рублей. А вот разблокировать в автоматическом режиме не может- документы на разблокировку должны физически прийти в банк».

«Мне вчера пришло два решения. По неуплате чего-то (они сами толком не могут сказать) за 2017 (17-й, Карл!) год. И полностью блокировали счёт в том же Сбере. 😄 Я дозвонился кое-как. Но в понедельник поеду ногами. Там вообще смех. Они насчитали мне на 7 тысяч недоимку, причем выставили на 2. Потом, говорят, когда две оплатите, мы через 3 дня снимем блокировку. А потом, говорят, выставим ещё недоимку и опять блокируем. 🤧😄 При этом, зашёл в личный кабинет к себе на ИФНС — да, там значится эта сумма, но значится ещё и переплата по налогам, которая перекрывает задолженность. При этом я так и не понимаю, как может возникнуть задолженность четырёхлетней давности, если вся отчётность сдавалась вовремя и принята без комментариев налоговой. Дурдом, короче. Поеду ногами».

И еще несклолько неласковых слов прозвучало в адрес 51-й инспекции:

«51-я наглухо сказочная. Даже после письма УФНС Москвы о том, что оно поручило им вернуть мне переплату (вычет) — ничего не вернули и снова отказали. А до этого ещё умудрились сами ответить на жалобу на себя (даже тот же сотрудник отвечал, но ему настолько было влом, что он просто скопировал свой ответ, на который я и жаловался🤦».

В итоге, конечно, сняли блокировку. Но, как говорится, неприятный осадочек-то остался.