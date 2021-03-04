К вопросу о клиентах, которые любят говорить, что хнают, «где дешевле». Таким советуют отвечать, что знаете клиентов, что «платят больше». И другие интересные случаи о взаимоотношениях бухгалтеров и их работодателей.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

Но еще более занятными оказались комментарии.

«Как-то соискалась на должность, был случай. Директор фирмы, ООО на ОСНО, фирма таскает из-за кордона отделочные материалы. Кадров человек 50 все на удалёнке, офис — одна комната со стеллажами для клиентов.

Часа полтора рассказывал, что он разбирается в бухгалтерии получше любого буха, и что в ней нет ничего сложного.

Свою бухгалтерию отправил на аутсорсинг и очень этому рад, т.к. все что ему нужно они делают, если возникают вопросы правового или налогового характера они ему выдают письменные ответы в течении 3-5 раб.дней чего не могли сделать работники его бухгалтерии, котором то времени не хватало, то ресурсов, то квалификации...

Слушала значит, это все и спрашиваю, а бухгалтер вам на кой сейчас? Тот говорит, чтобы с аутсорсом общался на своем языке, иначе, когда с него спрашивают то или иное он не понимает, но бухгалтерию знает получше бухгалтеров... Занавес...

Я люблю конечно свою работу, люблю музыку счетов и схождение баланса. Но есть товарищи, которые лезут в такую любовь не тем местом...».

Еще пишут, что видели вакансию, где бухгалтер нужен, чтобы проверять аутсорс:

«Недавно видела вакансию — нужен бух, но все ведёт аутсорс. Надо только их проверять😆. Как ему только эти расходы потом ИФНС не развернула бы».

А у кого-то «директор» в кучу и налоги и СВЗ-М, и еще что-то собрал:

«Знаю одного а-ля дира, который спрашивал „налог-прибыль СЗВ-М оплачен“? 😂 Поэтому меня совсем не удивляет, когда говорят, что в Москве люди резко зависают глядя в одну точку😂. Тут в пору пить на работе уже начать😆».

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