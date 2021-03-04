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ФНС пояснила, как ИП на ОСНО должны заполнять 3-НДФЛ за 2020 год

В помощь предпринимателям ФНС выпустила письмо № БС-4-11/148@ от 14.01.2021 с разъяснениями по заполнению новой декларации 3-НДФЛ.

В частности, там указывается, что в пункте 1 раздела 1 не отражается сумма НДФЛ по доходам от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики.

Все начисления налога по предпринимательской деятельности отражаются в пункте 2 раздела 1.

Так, в строках 160 и 170 указываются суммы налога (подлежащие доплате либо уменьшению соответственно) за год с учетом исчисленных авансовых платежей.

При этом сумма налога, подлежащая доплате в бюджет (стр. 160), может быть уменьшена на:

  • сумму торгового сбора, уплаченную в налоговом периоде, подлежащую зачету (строка 100 Раздела 2);
  • сумму налога, уплаченную в связи с применением ПСН, подлежащую зачету (стр. 140 Раздела 2).
При этом сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, отражается в сроке 160 Раздела 1 без уменьшения на сумму фактически уплаченных авансовых платежей (стр. 110 Раздела 2).

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Поясняется также, как заполнить Расчет к Приложению 3 декларации.

Отметим, что даже профессиональные бухгалтеры с большим стажем сейчас в больших раздумьях при заполнении 3-НДФЛ для ИП. Коллеги совместными усилиями пытаются найти правильное решение по заполнению раздела 1 данной декларации, собрать воедино разъяснения налоговиков, порядок заполнения, контрольные соотношения и электронный формат.

Вот к какому выводу пришли бухгалтеры в результате обсуждения:

п.1 раздела 1 ставим всё, что касается «физика». Или нули.

строка 010 — «3». Отсутствие уплаты.

строка 020 — КБК 18210102010011000110 (агентский)

строка 030 — ОКТМО

строка 040 и 050 — нули.

А в п.2 раздела 1 — всё, что касается доходов ИПшника.
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