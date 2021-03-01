СБИС не дает отправить правильную 3-НДФЛ. Порядок заполнения им не указ?

В форуме «Клерка» уже не первый раз жалуются на отправку отчета 3-НДФЛ через СБИС. Декларацию, заполненную в соответствии с порядком, сервис не пропускает и требует неверного оформления.

Все дело в строках 010 по 050 раздела 1. Их не должны заполнять ИП, указывающие только предпринимательские доходы. Однако СБИС отказывается отправлять отчет, если эти строки не заполнены. Вот что пишут в форуме:

Связывался с поддержкой СБИСа, прислали ответ, что строки 010-050 обязательный атрибут.

Тоже писала в поддержку. Поддержка разочаровала. Мальчик долго спорил, что у них все правильно. Ткнула носом в порядок заполнения, указанный у них же. Даже не извинился.

Чтобы отправить декларацию, приходится проявить смекалку. Люди рисуют прочерки или нули. И, судя по ответам техподдержки, исправлять ситуацию в СБИСе не торопятся.