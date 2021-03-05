Иностранные IT-компании обяжут платить НДФЛ

В Минцифры хотят создать равные условия для деятельности российских и иностранных компаний, обязав последних платить НДФЛ за привлекаемых сотрудников в России.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на источник в отрасли.

«Во второй пакет мер поддержки IT-отрасли может войти мера, предусматривающая обязанность для иностранных юридических лиц, привлекающих в дистанционном режиме российских разработчиков, уплачивать за данных специалистов НДФЛ в бюджетную систему РФ. Наконец условия ведения бизнеса для российских и иностранных компаний в этой части будут равными», — сообщил собеседник изданияа.

По его словам, иностранные компании используют российский человеческий капитал и не платят налоги за российских сотрудников.

«Иностранные IT-компании могут предложить лучшие условия по зарплатам — ведь налоги с этих сумм не взимаются», — пояснил он.

В пресс-службе Минцифры изданию подтвердили, что эта мера действительно была предложена отраслью.

«Она позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране», — сказали в министерстве.

Интересно, а не приведет ли это к тому, что иностранным IT-компаниям будет проще нанимать сотрудников в других странах?