Что могут найти на рабочих компах налоговики, даже если «черная бухгалтерия» им не достанется

Какие файлы категорически не стоит хранить на рабочих компьютерах? И какие последствия могут быть от их хранения, если внезапно компьютеры изымают? Даже если «черная бухгалтерия» к ним в руки не попадет.

Сейчас постепенно распространяется практика, когда не только «черная», а вообще вся бухгалтерия ведется в облаке. Рабочие компьютеры суть «тонкие клиенты», терминалы для доступа в облако, на них никакой информации нет. Но такое есть не у всех. У кого-то на рабочих компьютерах есть информация — файлы, папки, переписка по электронной почте. И именно эта информация порой может интересовать налоговиков больше, чем пресловутая «черная бухгалтерия». Потому что ее они не факт, что получат, а вот то, что на рабочих компах — запросто.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый консультант Кирилл Соппа.

«В продолжении темы про изъятия серверов и других документов, от которых впору волосы на голове рвать.

Фабула примитивна донельзя. Компании вменили НДС по плохим контрагентам, а также доначислили налог на прибыль. Причем первые две инстанции без тени сомнений снеся вычеты, встали на сторону налогоплательщика в части принятия затрат в целях расчета налога на прибыль. Налогоплательщик принес в суд расчет, по которому сырья на выпуск всей готовой продукции попросту не хватило бы, если бы не сырье от плохих контрагентов.

Но кассацию не проведешь. Ну и что, сказала она. Ну даже если и сырья не хватает, так это не означает что именно эти плохие контрагенты его поставили. А для принятия расходов по ним надо доказать именно это. В то же время, отметила кассация, зря были обесценены старания ФСБшников. Они изымали изымали, а это никто учитывать не стал почему-то. А надо бы.

«Анализ „черной бухгалтерии“ налогоплательщика в совокупности с данными о движении денежных средств по расчетным счетам спорных контрагентов и иных номинальных организаций, участвующих в „транзитной“ схеме, однозначно указывает на то, что средства, перечисленные налогоплательщиком в адрес обществ ..., возвращались обществу ... на расчетный счет или в кассу либо его взаимозависимым лицам в различных формах... В черной базе денежные средства, перечисленные спорным контрагентам, отражались не на счете 60 „Расчеты с поставщиками“, а по дебету счету 55.3 „Депозитные счета в банках“, по кредиту данного счета отражалось поступление денежных средств ... от взаимозависимых лиц (с назначением платежа „поступления от транзитеров“)... ».

Но это ладно. С черной базой любой на коне. Но мы-то ошибок не повторим, у нас кнопка есть, отключающая эту базу. Но...

«Более того, в папке, находящейся на рабочем столе компьютера главного бухгалтера налогоплательщика, выявлен файл „Книга 1“, в котором были рассчитаны риски по настоящей налоговой проверке в общей сумме ...., что составляет ту же сумму, что и непринятые инспекцией налоговые вычеты по спорным контрагентам. Размер штрафных санкций рассчитан самим налогоплательщиком исходя из 40%, т.е. из расчета п. 3 ст. 122 НК РФ (умышленные действия). Таким образом, главному бухгалтеру общества было известно о совершении действий налогоплательщиком, направленных на уклонение от уплаты налогов по взаимоотношениям со спорными контрагентами.».

В общем, кассация приняла новое решение, снеся налогоплательщику и прибыль. База базой, но по сути она тут и не нужна была, расчет главбухом налоговых рисков исходя из ставки штрафа для умышленных действий слишком показателен. И такого добра у всех полно.

В одном холдинге, например, собственник нигде не значился в операционных компаниях, но на Доске объявлений в графике «Дни рождения ноября» он был указан в свой день с должностью «Владелец компании». Ну надо что-то написать человеку, который нигде никем не числится. Ну не ИП же писать в конце концов. У которого мы завод арендуем.

А у Ваших сотрудников на рабочих столах и в электронной переписке не только расчеты рисков по налоговой проверке. Сейчас очень многие, особенно по дроблению, хотят видеть сколько они экономят по сравнению с тем, как если бы они от одной компании работали (и я их головную боль понимаю, администрировать стадо из 5-10 ОООшек то еще удовольствие). Или ежедневный отчет по е-мейлу о вчерашней выручке (как в деле «Тараса Бульбы»), ведь то, что Вы не пробиваете по кассе может легко прилипнуть кому-нибудь еще до того, как дойдет до Вашего кармана. А потому надо контролировать. И так далее и тому подобное".