Минтруд разъяснил, зачем вводятся новые бумажные трудовые книжки

Ранее мы рассказывали о проекте Минтруда, который меняет правила ведения трудовых книжек. Кроме всего прочего, вводится новая форма бумажной трудовой книжки, которая будет применяться с 2023 года.

Читатели нашего сайта активно обсуждают это сомнительное по своей актуальности нововведение.

В новой трудовой печать работодателя или кадровой службы предлагается проставлять только при ее наличии.

Кроме того, меняется состав трудовой — больше места станет для сведений о работе — вместо 10 страниц — 14, уменьшится количество страниц для сведений о награждении — с 10 до 7.

Кто же будет пользоваться этими новыми трудовыми, если тем, кто впервые устраивается на работу, заводить их нельзя?

ИА ТАСС приводит комментарий Минтруда.

Обновленные трудовые будут выдаваться с 2023 года для тех, кто не переходил на электронные трудовые книжки, если прежняя трудовая книжка закончилась, потерялась или по каким-то причинам пришла в негодность.