Люди боятся претензий налоговиков из-за отсутствия кассы, хотя она им не нужна

ООО не принимает наличку и вообще любые платежи от физлиц. Все оплаты на расчетный счет от других компаний. И все равно у людей сомнения, что налоговики могут докопаться из-за отсутствия ККТ.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, если ООО на 15% занимается только оформлением виз, все оплаты идут на расчетный счёт от юридических лиц, с 1 июля они тоже обязаны подключить онлайн кассу?».

В комментариях пишут:

«Касса нукжеа для расчётов наличными, или если есть поступления на расчётный счёт от физических лиц. Если в вас расчёты только с юриками безнал, то касса вам не нужна».

Автор в сомнениях, не будет ли у налоговиков претензий:

«То есть если вдруг у налоговой будет вопросы почему нет кассы,то пишем письмо на бланки организации что не работает с физлицами, и выписку банка»

Дают более обстоятельный комментарий:

«Почему у ИФНС должны быть вопросы о кассе если у вас безнал и юрлица? Если нет наличных и расчетов через банковские карты, тогда касса не нужна (ИП до июля 2021г без сотрудников и оказывающего услуги так же освобождены от касс. Если есть наличка или оплата с банковских карт — тогда касса обязательно нужна. ФЗ-54 Вам в помощь в нём все ответы на вопросы».

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