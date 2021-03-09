Как мошенники воруют деньги через фирмы-тезки с помощью банковского регламента

Центробанк раскрыл новый способ мошенничества, основанный на знании регламента обслуживания клиентов в банках. Все дело в первом уровне идентификации, пишет «Фонтанка.ру».

Когда компания «А» хочет отправить деньги компании «Б», банк проверяет получателя по двум критериям: номеру расчетного счета и наименованию. Больше ни на что он не смотрит, если платеж на сумму менее 10 млн рублей.

Этим и воспользовались мошенники, из-за которых в середине января начались проблемы у петербургского ООО «Ника». Три компании из других регионов потребовали металлические профили, трубы и металлопрокат. Однако «Ника» ничем подобным не торгует. Но авторы претензий прислали договоры, счета и платежные поручения, согласно которым общество обязалось продать такой товар и даже получило предоплату. Деньги ушли на счета в уральском филиале «Райффайзенбанка» и в банке «Нейва» — оба в Екатеринбурге.

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Потерявшие деньги компании обратились в правоохранительные органы, а «Ника» направила претензии в упомянутые банки и жалобу в Центробанк. ЦБ и разобрался в ситуации.

Оказывается, ООО «Ника» открывало счета в екатеринбургских «Райффайзене» и «Нейве», но не петербургское, а свердловское. Мошенники зарегистрировали одноименную компанию, заключили договоры, получили деньги и уже запустили процедуру ликвидации.

На платежках так и были указаны реквизиты петербургского ООО, только номер счета был свердловский. Банкам вполне хватало идентифицировать номер счета и название, чтобы отправить деньги жуликам.

«Банк осуществляет зачисление денежных средств на счет клиента при совпадении в совокупности двух реквизитов расчетного документа — номера счета клиента и его наименования... Признаков мошеннических действий со стороны сотрудников Банка не выявлено...» — сообщается в письме управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Центробанка, адресованного петербургской «Нике» 4 марта.

Не верите, что такое бывает? А зря! Глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин провел эксперимент с двумя компаниями, имеющими одинаковые названия — ООО «Лаборатория права». ИНН у тёзок, естественно, разные. Александр отправил со счета принадлежащей ему компании 1000 рублей на счет одной «Лаборатории права», указав в платежном поручении ИНН и КПП другой. Проблем не возникло: петербургский банк благополучно провел платеж. Когда Александр Рокин позвонил в банк с вопросом «Как же так?», менеджер разъяснил: при переводах до 10 млн рублей идентификации по названию и номеру счета вполне достаточно.