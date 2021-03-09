Как получить требование с предоставлением кучи документов всего за 1500 рублей

Тот случай, когда проще не заявлять уточнение по НДС. Потому что за сумму уточнения 1500 рублей компания получила требование предоставить вообще все, что только можно представить.

Спрсили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сдала уточнение по НДС на 1500 руб. И вот требование. Как бы послать аккуратно их хотелки?».

В комментариях по-разному спросили, зачем было на 1500 заявлять. И теперь советуют разве что «расслабиться и получать удовольствие». В частности:

«Никак не послать. Имеют право. Кто сдавал на уменьшение налога — теперь развлекайтесь».

Кто-то советует уточненку подать.

«Уточнитесь ещё раз. В плюс 2 тыс. К уменьшению уточненки не подают, иначе требование. В ответ на требование напишите, что подали уточненку к доплате. И вам хорошо и инспектору премия».

Вообще, объем написанного на трех страницах красноречиво свидетельствует о том, какой геморрой можно получить из-за 1500 рублей.

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