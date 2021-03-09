Сервис чаевых «нетмонет» полностью выкупил Альфа-банк

Альфа-банк купил сервис для безналичнойц оплаты чаевых «нетмонет». Команда стартапа продолжит работать над сервисом.

«Альфа-банк получил 100% сервиса для безналичной оплаты чаевых „нетмонет“. Команда стартапа во главе с Георгием Высоцким никуда не уходит, продолжает развивать его вместе с Альфа-банком и примет участие в разработке других сервисов банка», — говорится в сообщении банка.

По словам директора малого и микробизнеса Альфа-банка Дениса Осина, в результате сделки предложение по подключению «нетмонет» получат 627 тысяч клиентов малого и микробизнеса Альфа-банка по всей стране.

По данным банка, «нетмонет» — самый крупный сервис по объему собираемых чаевых в России. Клиенты в среднем оставляют наличными всего 5-7% от счета, а через «нетмонет» около 12%. В январе 2021 года гости заведений с «нетмонет» оставили электронные чаевые 310 тысяч раз, отблагодарив сотрудников на 86 млн рублей.

По материалам «ТАСС».