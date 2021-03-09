ИП получает требование налоговиков, хотя все платил исправно. Чего от него хотят?

Люди в первый раз получили требование налоговиков. Вроде все делали правильно, налоги и взносы исправно уплачены, с документами порядок. Чего налоговики-то хотят?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Впервые сталкиваемся — ИФНС прислала требование, аккуратненько вели КУДиР в 20-м году, исправно платили авансы и взносы, в феврале отчитались за год. Что им ответить? Подскажите пожалуйста. Причем письмо пришло в Эльбу 7.03, а на требовании дата 03.03 и дали всего 5 рабочих дней».

В комментариях объянили, что налоговикам нужно отправить книгу учета доходов и расходов.

«У вас же кассовый медот начисления, значит все деньги который пришли на счёт в 2020 это ваши доходы, проверьте, так ли вы указали в КУДиР».

Автор отвечает, что для нужд ИП собственные средства вносились.

«Были взносы собственных средств. ИП зарегистрировано летом 2020, периодически вносили свои средства с назначением „взнос личных средств“. Им КУДиР отправить нужно?».

АВтору объясняют, что нужно вести КУДиР, и по запросу инспекции ее предоставить:

«Если у вас ИП на системе при которой нужно вести КУДиР, то при запросе ИФНС вы должны её отправить, если у вас кроме взнос личных средств не было доходов, надо наверно в ответе им пояснить, расходов тоже не было?».

Автор пишет подробности:

«ИП доходы минус расходы 15%, торгуем запчастями. Всего пришло на счет в 20м году 5 млн., собственные средства вносили раза 3 на общую сумму около 400 тыс. Расходы учитывали в УСН только на закупку товаров (после оплаты и реализации)».

А еще посоветовали инспектору позвонить.

«Можно ещё позвонить и спросить, бывают инспекторы объясняют как лучше ответить».

В итоге автор пишет, что КУДиР инспектору и нужна.