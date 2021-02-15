Эксперимент по кадровому ЭДО продлят до конца июля

С 1 апреля по 31 июля 2021 года продлят эксперимент по электронному кадровому документообороту.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, эксперимент стартовал в прошлом году и должен завершиться 31 марта 2021 года.

Однако пока не приняты поправки в ТК, предусматривающие возможность осуществления электронного кадрового документооборота для всех работодателей.

Если эксперимент закончится в марте, то возникнет правовая коллизия. С 1 апреля организации-участники эксперимента будут обязаны вернутся к бумажным документам. Это повлечет за собой дополнительные издержки для организаций, а также приведет к пиковому увеличению нагрузки на их кадровые подразделения в конце марта.

Поэтому эксперимент решили продлить.

Напомним, в эксперименте по внедрению электронного кадрового документооборота приняли участие порядка 400 организаций с численностью работников около 2 млн человек.

Минтруд сообщает, что до 31 июля 2021 года будет принят закон с поправками в ТК в части внедрения кадрового ЭДО.