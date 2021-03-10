Многодетным разрешили брать отпуск в любое удобное время до 14-летия младшего ребенка

Сейчас работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Эту льготу для многодетных сделали еще более льготной.

Владимир Путин подписал закон от 09.03.2021 № 34-ФЗ, который вносит поправки в статью 262.2 ТК.

Новая норма гласит:

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 14 лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.