Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Многодетным разрешили брать отпуск в любое удобное время до 14-летия младшего ребенка

Сейчас работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Эту льготу для многодетных сделали еще более льготной.

Владимир Путин подписал закон от 09.03.2021 № 34-ФЗ, который вносит поправки в статью 262.2 ТК.

Новая норма гласит:

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 14 лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет
Курс от налоговых юристов-практиков, которые знают, что именно копают инспекторы
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама