Сотрудник работал без трудоустройства, компания уже заплатила штраф. Что еще могут потребовать?

Сотрудник работал на непостоянной основе, не был трудоустроен, причем по его же инициативе. После проверки Госинспекции по труду фирма уплатила штраф. А бухгалтер хочет понять, что еще от нее требуется.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У фирмы была проверка ГИТ. Обнаружили, что год назад сотрудник работал неоформленный, потом перестал выходить на работу. Директор признал, что несколько месяцев работал неоформленный сотрудник, заплатил штраф. Инспектор сказал, что больше ничего не нужно делать. А бухгалтера той фирмы терзают сомнения. На руках акт о проверке, там только указание на необходимость оплатить штраф. Больше ничего бухгалтеру не нужно делать? А отчёты по сотруднику неоформленному?».

В комментариях пишут, что ГИТ может данные налоговикам передать.

«А дальше, я так думаю, ГИТ передаст данные в ИФНС и те придут за своим... Но это уже будет совсем другая история».

Автор спрашивает: «А ИФНС что нужно? Недоплаченные налоги?». Ей отвечают:

«Конечно. Он же явно не просто так работал, без зарплаты. И даже если ему ничего не выплачивали, как это доказать теперь?».

На это пишут, что далеко не факт, что налоговикам это вообще нужно.

«Доказательств у того, чего не было, быть не может. Налорган может допросить бывшего работника, других свидетелей о размере его заработной платы. Но оно ей надо, если это было не долго и в малых суммах? Вероятность развития событий невелика».

Еще пишут, что бухгалтеру беспокоиться не о чем, пока требование не прилетело.

«Ну в крайнем случае придёт требование из налоговой. Пока не пришло — бухгалтер сидит на попе ровно. Единственное, если сотрудник давно уволился и документов его нет никаких, вот тут засада».

Автор также написала подробности всей истории:

«Работник привлекался пару раз в месяц в 2018 году на протяжении нескольких месяцев. Оформляться сам работник не хотел, так как имел инвалидность и ребенка-инвалида — потерял бы пособия. А в 2020 году узнал, что за дни болезни ребенка мог получить больничные. И побежал в ГИТ».

Директору советовали при проверке уйти в отказ и не признавать факт работы. Но он решил по-своему поступить.

Подытожим вот этим комментарием:

«Если штраф ГИТ заплатили, то не стоит бежать впереди паровоза. Работайте спокойно. Если что то прилетит, так и напишите. Больничный не приносил и не оформлял. Боялся потерять пособие государственное, а значит заведомо хотел обмануть государство, она ещё и денег вымогал. А вы пошли на принцип и заплатили штраф. Вину признали. Поэтому сидите и работайте».

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