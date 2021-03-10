Как заполнить трудовую книжку при переименовании организации

Что и как заполнить в трудовой книжке при переименовании организации? И нужно ли при этом ставить печать организации?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Гражданин работает по трудовой книжке. Организация сменила название. Какую запись нужно сделать в его трудовой?».

В комментариях советуют:

графа 1, 2 трудовой книжки в данном случае не заполняется;

графа 3 должна содержать запись о переименовании: Общество с ограниченной ответственностью «А» (ООО «А») с 16.09.2016 переименовано в ООО «Б» (ООО «Б»)

графа 4 должна содержать дату записи и реквизиты документа-основания: Протокол общего собрания участников от 16.09.2016 № 3.

Далее уточняется, что печать не ставится, поскольку ее ставят только при увольнении.

Еще начался спор о том, нужна ли все-таки печать в данном случае. Кто-то опирается на инструкцию:

«Печать ставится только при увольнении.

„В соответствии с пунктом 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. пост. Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 при увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника“.

Других печатей в трудовой книжке помимо титульного листа данным документом не предусмотрено. Запись о переименовании юридического лица не является исключением. Перегибы ПФР на местах — ну это к сожалению проблемы работников».

А кто-то возражает, что печать нужна и в этом случае:

«На практике у сотрудницы хотели выкинуть стаж. Ей пришлось разыскать директора со старой работы, хорошо что у него печать сохранилась. А с этого года вообще все будет проще. Так как трудовые книжки электронные».

На это пишут, что нужно было не директора с печатью искать, а жалобу писать на незаконные действия ПФР. Еще добавляют, чтобы не забыли СЗВ-ТД подать.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать онлайн-курс «Электронные трудовые книжки: все, что нужно знать работодателям и работникам в 2021 году». Со скидкой 40%.

Курс про электронные трудовые книжки сделан на основе рекомендаций Пенсионного фонда и Роструда. В курсе много примеров и ответов на самые частые вопросы про ЭТК.

Записывайтесь скорее, пока действует скидка 40%.