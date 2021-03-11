Налоговики хотят от компании документы о взаимоотношениях с ней самой. Перетрудился робот?

Робот-программа у налоговиков, видимо, совсем перетрудился. Он прислал в компанию требование о предоставлении документов, показывающих взаимоотношения компании с ней же самой.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Робот в ИФНС дал сбой: прислали мне требование на предоставление документов о взаимоотношениях с собой же.... Я даже не знаю что ответить...».

В комментариях посоветовали ответить:

«Работаем давно, организация зарекомендовала себя, как ответственный налогоплательщик».

А кто-то немного другой случай рассказывает:

Тут упрощенцу упало требование о «почему не предоставили декларацию на налогу на прибыль при анализе 6-НДФЛ». Долго очки протирали, резкость наводили🤓 ·

На вопрос, что ответили, пишут:

«Так и написали — в нашем 6-НДФЛ налога на прибыль не обнаружено. Уведомление УСН приложили на всякий случай, а то потеряли видимо. Перед этим позвонили в налоговую, инспектор подзависла, говорит, ну ответьте на требование, что у вас УСН, мы проверим».

Кто-то еще такой вариант предложил:

«Я бы написал „уж и не знаем, как вам ответить на вашу чушь...“ 🙂».

А кому-то вообще загадочный ребус прислали.

«Везет вам всем😁. А мне вообще пришло пустое с набором циферий в названии документа, которого нет. Что хочешь, то и думай, мол, догадайтесь сами».

Видимо, роботу тоже нужно хоть иногда отдыхать. А то трудится без перерывов.

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