Суд поддержал налоговую инспекцию в споре об учете курсовых разниц по контролируемой задолженности

Арбитражный суд Кировской области подтвердил законность решения ИФНС Кирова о необоснованном уменьшении АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) налоговой базы за 2018 год на сумму убытков прошлых лет в размере 22,1 млн рублей.

Фабула дела

Как указано в материалах дела, в 2019 году ИФНС Кирова провела камеральную проверку декларации НЛК по налогу на прибыль за 2018 год. По ее итогам налоговики сделали вывод, что компания завысила остаток не перенесенного убытка на 22,1 млн рублей. При этом налог на прибыль доначислен не был, поскольку в целом в декларации за 2018 год налогоплательщик заявил об уменьшении налоговой базы за 2018 год на убытки 2014 — 2017 годов в размере 2,3 млрд рублей.

Позиция налогового органа

Налоговый орган сослался на выводы, сделанные по итогам представленной НЛК уточненной декларации за 2016 год. Налоговые инспекторы решили, что в указанном налоговом периоде налогоплательщик:

неправомерно не отразил доходы в виде курсовых разниц от переоценки процентов по контролируемой задолженности в сумме 37,9 млн рублей;

не учел в составе внереализационных расходов отрицательные курсовые разницы на общую сумму 15,8 млн рублей по сверхнормативным процентам по контролируемой задолженности по договору займа с иностранным контрагентом.

Это привело к занижению НЛК налоговой базы на 22,1 млн рублей в результате занижения внереализационных доходов и внереализационных расходов, и нарушения п. 11 ст. 250 НК РФ и пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ. При этом НЛК не обжаловало решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по налоговой декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2016 года и оно вступило в законную силу.

Позиция налогоплательщика

Проценты по долговым обязательствам в рамках контролируемых сделок нормируются, но это правило не распространяется на курсовые разницы. В ст. 270 НК РФ курсовые разницы по сверхнормативным процентам не поименованы. Курсовые разницы по данному делу связаны со сверхнормативными процентами, которые не признаются в расходах в соответствии со ст. 269, 270 НК РФ, поэтому при расчете налога на прибыль курсовые разницы со сверхнормативных процентов учитывать нельзя.

Позиция суда

В 2013 году «Зюдхаймер Кар Техник Фертрибс ГмбХ» (Германия) предоставило АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» кредит в $4,2 млн. Затем допсоглашением размер кредита был увеличен до $15 млн. Возвратить деньги с процентами (6,5% годовых) НЛК обязался до конца 2017 года.

Налогоплательщик ежемесячно начислял проценты на сумму задолженности. При этом за 2016 год в регистре по счету 64.24 по договору займа НЛК отразил положительные курсовые разницы по переоценке задолженности по процентам в размере 37,9 млн рублей, и отрицательные курсовые разницы по переоценке задолженности по процентам в размере 15,8 млн рублей. Выплата процентов в 2016 году не осуществлялась.

Займодавец — «Зюдхаймер Кар Техник Фертрибс ГмбХ» (Германия) — владеет более чем 20% уставного капитала АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (99,99%), то есть является аффилированным лицом. Поэтому задолженность на основании п. 2 ст. 269 Налогового кодекса признана контролируемой.

Было установлено, что размер чистых активов НЛК на 31 года 2016 года имел отрицательное значение, поэтому проценты по контролируемой задолженности налогоплательщик в 2016 году в составе расходов не учитывал, а уплата процентов в 2016 году по договору займа не осуществлялась.

В итоге суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности заявленных налогоплательщиком требований и отказал в их удовлетворении. Суд признал необоснованными доводы налогоплательщика о том, что поскольку проценты в силу ст. 269, 270 НК РФ не подлежат учету в расходах организации, поэтому и курсовые разницы от переоценки процентов по контролируемой задолженности также не подлежат учету во внереализационных доходах и расходах.

«Отсутствие права учета процентов по долговым обязательствам в рамках контролируемых сделок в расходах в соответствии со статьями 269, 270 НК РФ, не прекращает обязанности налогоплательщика по учету внереализационных доходов и расходов в виде положительных и отрицательных курсовых разниц в соответствии с п. 11 ст. 250 НК РФ и пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ», — указал в решении Арбитражный суд Кировской области.

Мнение эксперта

По словам юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, несмотря на наличие разъяснений Постановления Президиума ВАС РФ от 29.05.2012 № 16335/11 по делу № А81-5904/2010, относительно учета курсовой разницы, полученной в результате дооценки выраженного в иностранной валюте обязательства, в составе расходов/доходов налогоплательщика, судебную практику по спорам с учетом курсовой разницы нельзя назвать однозначной.

«Указанное связано с позицией Минфина, основанной на расширительном толковании п. 8 ст. 270 НК РФ, ссылаясь на который в Письмах от 27.01.2014 № 03-03-06/1/2767 и 26.03.2015 № 03-03-06/1/16701, министерство делает вывод, что курсовые разницы, возникающие при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, по уплате процентов, начисленных налогоплательщиком-заемщиком кредитору сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в соответствии со ст. 269 НК РФ, также не учитываются для целей налогообложения прибыли организаций», — отметил юрист.

В то же время ВАС РФ отталкивался от телеологического толкования ст. 270 и 265 НК РФ, продолжает Кирилл Снегирёв, указав, что дивиденды не подлежат включению в состав расходов, так как представляют чистую прибыль, выплачиваемую участникам, однако волатильность валюты обусловлена макроэкономическими процессами и возникает объективно вне воли налогоплательщика, вследствие чего изменение курса рубля по отношению к иностранной валюте влечет увеличение или уменьшение обязательства налогоплательщика по выплате дивидендов. Соответственно, изменение размера обязательств налогоплательщика подлежит учету при определении внереализационных доходов/расходов.

«С данной позицией ВАС РФ согласилась также ФНС в Письме от 17.07.2014 № ГД-4-3/13838@. Впоследствии Министерство финансов поменяло свою точку зрения, указав в Письме от 04.04.2016 № 03-03-06/1/18891, что курсовые разницы, возникающие при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, по уплате (сверхнормативных) процентов заимодавцу, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций во внереализационных доходах и внереализационных расходах на основании п. 11 ст. 250 НК РФ и пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ соответственно», — пояснил юрист.

Дело: А28-7516/2020.