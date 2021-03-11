ФНС согласилась с правом на налоговую реконструкцию, но при определенных условиях

Федеральная налоговая служба выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. Об этом письме кратко «Клерк» сегодня уже писал.

Разъясняющий документ по этому вопросу бизнес ждал с прошлого года, сообщает РБК. Он определяет условия, при которых компания-налогоплательщик, уличенная в схеме незаконной налоговой оптимизации, может рассчитывать на так называемую налоговую реконструкцию — расчет действительного размера налоговых обязательств без дополнительных санкций со стороны налоговиков.

О подписании письма сообщил глава ФНС Даниил Егоров 11 марта на конференции Исследовательского центра частного права при президенте при поддержке Верховного суда. Как уточнил замглавы ФНС Виктор Бациев, «вчера разъяснения были выпущены; наверное, сегодня-завтра будут опубликованы на сайте ФНС».

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ФНС дала право бизнесу на реконструкцию в том случае, если сам налогоплательщик докажет реальность операции (что поставки имели место в реальности, даже несмотря на наличие «технических» компаний в цепочке), раскроет действительных поставщиков и исполнителей и представит подтверждающие документы, следует из письма «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса».

После вступления в силу ст. 54.1 в 2017 году применение налоговиками механизма реконструкции налоговых обязательств стало невозможным. Бизнес жаловался, что налоговые органы стали отказывать в реконструкции на том основании, что в схеме присутствовали фирмы-однодневки с целью экономии на налогах, даже если поставки товара были реальными. В результате, например, налогоплательщик мог потерять право на вычет реально понесенных расходов при расчете налога на прибыль, говорили налоговые консультанты и бизнес-организации, а доначисления и штрафы могли значительно превышать суммы, которые бизнес заплатил бы в бюджет, если бы не применял схемы налоговой экономии.