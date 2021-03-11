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Самозанятым хотят разрешить сдавать в аренду апартаменты

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Сдачу в аренду апартаментов хотят разрешить самозанятым. Есть мнение, что такая поправка в случае принятия даст прирост по самозанятым на 10-15%.

«По нашим оценкам, данная поправка, будучи принятой, позволит на 10-15% увеличить количество самозанятых в стране, поскольку, в отличие от обычной сдачи в аренду с обязанностью уплатить НДФЛ по ставке 13%, налоговые отчисления в случае самозанятости составят 4% от дохода при сдаче физическим лицам и 6% при сдаче юридическим лицам», — сказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор группы компаний «Доверие» (строительство и недвижимость) Дмитрий Панов.

Он убежден, что такая мера не только позволит сэкономить гражданам на налоговых платежах, но и в целом будет способствовать «обелению» рынка арендной недвижимости.

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Цитата по «ТАСС».

А вот что думают другие эксперты.

Александр Осипов, генеральный директор ООО «Энергокадастр», член Партии Роста (Московская область).

«На мой взгляд, следует всячески приветствовать распространение организационных форм, позволяющих вывести из тени существующие хозяйственные отношения, среди которых, на одном из первых мест — аренда недвижимости.

Безусловно, распространение возможностей, которые дает самозянятость, на сдачу внаем апартаментов будет иметь положительный эффект не только для бюджета, но и для самих владельцев капитального имущества, так как этот вид недвижимости широко распространен в крупных городах, и особенно, в городах-миллионниках.

Наиболее востребованным этот опыт окажется в столичном регионе: Москве и Московской области».
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Дмитрий Панов — член генерального совета Партии Роста, генеральный директор Группы компаний «Доверие».

«Действительно, для того чтобы воспользоваться данным механизмом, требуется внесение изменений в статью 6 Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.18 г., запрещающую на сегодняшний день самозанятым сдавать нежилое имущество, в том числе апартаменты, в аренду.

По нашим оценкам, данная поправка, будучи принятой в составе федерального закона, позволит на 10-15% увеличить количество самозанятых в стране, поскольку, в отличие от обычной сдачи в аренду, с обязанностью уплатить НДФЛ по ставке 13%, налоговые отчисления в случае самозанятости (налог на профессиональный доход) составят 4% от дохода, при сдаче физлицам, и 6%, при сдаче юрлицам.

Таким образом, возможность использовать режим НПД в отношении апартаментов не только позволит сэкономить гражданам на налоговых платежах, но и в целом будет способствовать „обелению“ рынка арендной недвижимости».

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