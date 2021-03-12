У двух банков отозвали лицензии

ЦБ отозвал лицензию у московского АО КБ «ФорБанк» и у Коммерческого банка «Современные Стандарты Бизнеса».

Они были на 221 и на 352 месте соответственно по величине активов в банковской системе.

Причины отзыва лицензии у обоих банков следующие:

банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков;

банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

У второго банка еще и вот такой факт вскрыли:

«Деятельность Банка „ССтБ“ была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Оба банка являются участниками системы по страхованию вкладов.

По материалам с сайта ЦБ.