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Курс рубля не боится санкций, в него уже все страхи и риски заложены, считают в МЭР

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Фактический курс рубля не соответствует фундаментальному уровню, в него уже заложены психологические факторы и страхи.

Об этом заявил глава Минэкономразвития, отвечая на вопрос о влиянии западных санкций на курс рубля.

«Что касается курса и всех прочих вопросов, мне кажется, что в текущий уровень курса все возможные страхи уже заложены. Мы говорили, что фундаментальный уровень курса — он все-таки несколько иной. Сопоставляя нынешнюю цену нефти и нынешний курс, понимаем, что неравновесная ситуация. Мы исходим из того, что это как раз в основном психологические факторы, опасения, риски», — заявил Решетников.

По материалам «ТАСС».

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