Налоговики прислали акт о правонарушении. Дескать, бухгалтерскую отчетность сдали позже 6 апреля прошлого года, хотя для пострадавших был срок 12 мая. Обидно.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришел такой акт. Разве срок сдачи бух. отчетности не 12 мая 2020 года со всеми переносами нерабочих дней? Или я чего-то не понимаю».

В комментариях пишут, что да, 12 мая:

«12 мая, да. Письмо Минфина России № 07-04-07/35323, ФНС России № ВД-4-1/7364@ от 30.04.2020. Наглость какая».

Автор на это пишет, что по всем организациям прилетело:

«Пришло по всем организациям, что стоят на учете в 23 налоговой, Москва. Еще вызывают. Или это такой способ познакомиться с директором?».

Кто-то пишет, что указанная дата только тем, кто не работали.

«Я так понимаю, что тем, кто не работал в это время, 12.05. А тем, кто работал — 06.04. Они в своих письмах ссылаются на указ президента. а в нем сказанао, что не распространяется на аптечные организации и т.п.».

Автор пишет, что они к пострадавшим относятся.

«Мы вообще пострадавщая отрасль ОКВЭД 93.12 организация спортивных мероприятий. Дни нерабочие были по факту. В этот список не попадаем».

Советуют налоговикам написать об этом.

«Ну, так и напишите им об этом. Они, возможно, рассылку всем сделали, кто после 06.04 сдал. Что в соответствии с указом президента мы такие-то. в соответствии с постановлением правительства — то-то и то-то. в соответствии с письмами минфина (перечень) сроки такие-то. Соответственно, все сдано вовремя».

А у кого-то другой случай:

«У меня ПФР потерял СЗВ-СТАЖ за 2018 год. В ноябре прислали письмо. Им было все отправлено — все документы, включая копию потерянного СЗВ-СТАЖ, документы об отправке, причем, как по ТКС, так и по почте.

Прислали требование явиться для объяснений, но я в больнице лежала, не могла — написала им, включая данные по больнице (что уважительная причина не явиться). Ок, 24 декабря прислали акт, что все доки получены, отказ в привлечении к правонарушению. ну и хорошо.

Сейчас получаю от них требование, типа у них расхождения. по расхождениям вижу, что опять речь о злосчастном СЗВ-СТАЖ за 2018 год. Снова-здорово.

Дозвонилась. Да, видим акт. Да, видим документы. А кто его знает, почему прислали. Ну вы нам ответьте, что в корректировке не нуждаетесь».

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