Люди жалуются, что ежемесячно приходится отчитываться в центр занятости по наличию вакансий. И считают это пустой тратой времени.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос по отчетам ежемесячным в центр занятости по вакансиям. ИП, микробизнес, наемных 4 работника, центр занятости населения требует, чтобы ежемесячно отчитывались о наличии вакансий, сдаем нулевые отчеты, при этом надо зарегистрироваться на региональном сайте и слать отчеты. В пандемию регистрировались и отчитывались на сайте работа.ру. Это только у нас в Иркутской области так или везде требуют? Уже так надоело тратить время на всякую ерунду, но запугивают прокуратурой».

В комментариях пишут:

«Надо региональный закон о занятости читать. Везде по-разному».

А вот несколько комментариев из разных регионов:

«У нас в Краснодарском крае тоже есть такое требование центра занятости».

«Ивановская обл. Уже 2 года как. Несдача — прокуратура».

«Волгоград — лет пять уже такое. Причем раньше ручками-ножками ежемесячно бумажку носили в отделение Центра занятости. Года два — красота, через портал. Главное, не забывать, я ставлю в календарь, с 25 числа, вместе со всеми срочными донесениями по коммуналке, и оплате телефонов-интернетов-охраны...».

А вот мнение о самом этом отчете:

«Самый противный отчет. А самое главное — он не помогает бороться с безработицей, наши усилия и потраченое время, все впустую».

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